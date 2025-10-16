Hasta 16 mil pesos de multa: Régimen endurece controles en mercados agropecuarios de La Habana

Vídeos relacionados:

El Gobierno de La Habana ejecutó nuevos operativos de control en mercados agropecuarios de la capital, como parte de la implementación de la Resolución 148/2025.

La medida establece topes de precios para la compra al productor, la venta mayorista y la comercialización minorista, y fue acompañada por acciones de fiscalización que incluyeron sanciones económicas y decomisos de mercancías.

Según informó el portal oficial del Gobierno de La Habana, citado por Tribuna, en el municipio Plaza de la Revolución se aplicó una multa de 16 mil pesos cubanos a un infractor por establecer precios superiores en nueve productos agropecuarios. En la feria de 17 y 8, inspectores impusieron sanciones de 10 mil pesos por la venta de pimientos a 380 CUP y de pepinos a 70 CUP. Otra multa de 7 mil pesos se aplicó por la venta de plátano burro sin precio visible.

En Arroyo Naranjo, la Dirección Municipal de Finanzas y Precios reportó tres multas de 8 mil CUP y una de 5 mil, tras detectar incumplimientos del Decreto 30, entre ellos la no exhibición de precios. El total de sanciones en esa zona ascendió a 29 mil pesos.

También se realizaron controles en Habana del Este, Diez de Octubre, Guanabacoa y La Lisa, donde se aplicaron multas de entre 2 mil y 16 mil CUP. De acuerdo con la información oficial, en los casos donde se constató especulación se adoptaron medidas de decomiso.

La Resolución 148/2025 dejó sin efecto la Resolución 69 del 28 de abril de este año y otras disposiciones previas sobre precios agropecuarios en la capital. Las acciones de control forman parte de la estrategia gubernamental para fiscalizar el cumplimiento de los nuevos precios establecidos y fortalecer "la disciplina comercial", según señalaron las autoridades.

Estas medidas se producen después de una serie de operativos realizados en septiembre durante el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, donde en el municipio de Guanabacoa se aplicaron 124 multas por un total de 315,120 CUP, se realizaron 13 ventas forzadas y cinco decomisos, según datos oficiales. En Plaza de la Revolución, se desplegaron más de 30 inspectores y las multas superaron el millón de pesos. En Centro Habana, un taller fue multado con 42 mil CUP por vender productos vencidos.

El nuevo esquema de precios anunciado el 30 de septiembre por el Gobierno de La Habana establece topes diferenciados para productos agropecuarios según el tipo de mercado. En los puntos de oferta y demanda, donde muchos habaneros suelen abastecerse, se autorizan precios significativamente más altos: hasta 285 CUP por libra de frijoles comunes, 155 por arroz de consumo y 250 por cebolla seca. Este modelo continúa vigente en la actualidad.

A pesar del endurecimiento del control estatal, los precios elevados en los mercados más concurridos y el desabastecimiento crónico en el sistema estatal siguen dejando a buena parte de la población con opciones cada vez más limitadas para acceder a productos básicos. Mientras tanto, quienes intentan vender por cuenta propia para subsistir enfrentan multas, decomisos y operativos que han marcado el pulso de la vida económica en la capital en las últimas semanas.

