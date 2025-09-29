Manipulación de metrocontadores y fraudes eléctricos se multiplican sin freno en Sancti Spíritus

Vídeos relacionados:
La manipulación de metrocontadores y los fraudes asociados al consumo eléctrico se han multiplicado sin freno en la provincia de Sancti Spíritus, donde las autoridades han detectado casi 800 casos en lo que va de año, la mayoría vinculados a alteraciones en los equipos de medición.
Según informó el oficialista periódico Granma, estos fraudes representan pérdidas significativas para la Empresa Eléctrica tanto en términos económicos como operativos, ya que afectan la calidad del servicio y distorsionan los indicadores de consumo.
Las irregularidades detectadas abarcan desde violaciones en los sellos de fábrica de los medidores hasta manipulaciones más sofisticadas, con el objetivo de reducir artificialmente el registro del gasto energético.
“Hay fraudes muy tecnológicos, pero nuestros metrocontadores están sellados desde el laboratorio con un número único. Cada vez que se detecta un sello violado, se aplican las sanciones establecidas y el equipo se retira para ser evaluado nuevamente”, explicó Darío Peña Cuenca, director comercial de la entidad eléctrica, quien añadió que sobre estos dispositivos se realizan pruebas especializadas cuando se sospecha alguna manipulación.
El régimen pretende enfrentar el problema con más inspecciones técnicas en viviendas, negocios privados y entidades estatales.
Además, se han sustituido equipos vulnerables por metrocontadores de nueva generación y se ha implementado el cobro retroactivo de la energía sustraída a los infractores, una de las principales sanciones aplicadas.
La compañía también ha incorporado el uso de aplicaciones móviles capaces de detectar campos magnéticos alterados en los medidores, una herramienta tecnológica que permite descubrir manipulaciones sin necesidad de abrir los equipos.
Esta innovación, según las autoridades, se ha convertido en un elemento clave para enfrentar las crecientes modalidades de fraude que buscan evadir el pago por el consumo real.
El incremento sostenido de estos delitos refleja el deterioro de la disciplina energética en el territorio y el impacto de la crisis económica, que ha llevado a algunos usuarios a recurrir a métodos ilegales para reducir sus facturas eléctricas.
Mientras tanto, la empresa advierte que continuará reforzando los mecanismos de control y aplicando sanciones más severas con el objetivo de frenar un fenómeno que sigue afectando la eficiencia del sistema eléctrico nacional.
El fraude eléctrico en Cuba no es un fenómeno reciente, sino un problema que se repite sin solución a lo largo de los años.
Ya en 2022, en la provincia de Granma se registraron más de 800 casos de robo de electricidad, lo que evidenciaba la magnitud del delito en el país.
En 2023 la situación no mejoró. En Guantánamo se detectaron cerca de 260 fraudes, mientras que en Ciego de Ávila las autoridades impusieron multas millonarias por valor de siete millones de pesos, sin que estas sanciones lograran frenar las irregularidades.
Incluso en 2024, el propio gobierno reconoció estar alarmado por los altos números de fraudes en La Habana, donde la manipulación de metrocontadores y el robo de energía seguían creciendo pese a los supuestos controles y cambios tecnológicos en el sistema eléctrico.
La tendencia se mantuvo en 2025, cuando en la capital se condenó a funcionarios y clientes implicados en redes de fraude, un ejemplo de que no solo usuarios particulares recurren a estas prácticas, sino también empleados estatales que deberían prevenirlas.
