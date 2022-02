Arrestan en Miami a exproductor cubano de televisión acusado de agresión sexual

El ex productor y guionista de televisión cubano Enrique Albis-Masot fue detenido este viernes, al ser acusado de tres cargos de agresión sexual.

La Fiscal del Estado en el condado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle; el alguacil para el Distrito Sur de Florida, Gadyaces Serralta, y el jefe de la Policía de Doral, Raúl M. Ubieta, anunciaron el arresto del ex productor y guionista del programa "El Gordo y la Flaca", de Univisión.

Según un comunicado divulgado por la Fiscalía, la investigación aún en curso sobre las actividades de Albis-Masot arrojaron pruebas suficientes para presentar contra él dos cargos penales adicionales: uno de falsa detención y otro de agresión sexual por la fuerza.

El detenido se enfrentaba ya a dos cargos de agresión sexual, así como a cargos de robo por arrebato súbito y agresión, hechos que fueron investigados por el Departamento de Policía de Doral.

Albis-Masot fue despedido en 2019, al filtrarse un audio en el que se le oía hacerle propuestas sexuales a una aspirante a presentadora de televisión.

"Toda agresión sexual es una degradación de la víctima. Eso es lo que a menudo hace que estas víctimas sean tan frágiles", dijo la fiscal Fernández Rundle.

En su opinión, que un productor de medios de comunicación use su posición para acceder sexualmente a mujeres que buscan empleo en la televisión, es un triste retroceso a los escándalos ocurridos antes del movimiento "Me Too".

Según la acusación, Albis-Masot dijo a las mujeres que les haría una prueba para un papel en el show de "El Gordo y La Flaca". Fue durante esas "audiciones" privadas, que nunca fueron autorizadas por la cadena Univisión ni por el estudio, cuando ocurrieron los delitos por los que se le imputa.

Relata el comunicado de la Fiscalía que Albis-Masot habría dicho a una actriz que conocía de Cuba y que estaba buscando trabajo, que estaba creando un personaje para el programa y le brindó la oportunidad de hacer una prueba en su oficina para un guion llamado Bellita la Microfonsita.

Tras varias reuniones, le pidió a la víctima que se pusiera un traje de neopreno ajustado como parte de la "audición". Fue durante ese encuentro cuando se produjo un forcejeo entre ambos, cuando el ex productor empujó a la mujer sobre un sofá y le haló el pelo mientras intentaba quitarle el traje de neopreno por la fuerza y ella luchaba por escapar.

"Supuestamente, Albis-Masot consiguió tirar del traje de neopreno hasta las rodillas de la víctima, dejándola casi desnuda. El delito de agresión sexual, de la que hoy se le acusa, se produjo tras este forcejeo", detalla el comunicado.

La dirección del canal informó a la Policía que Albis-Masot no tenía autorización para hacer ningún casting para ese guion, el cual era desconocido por los estudios. También reveló que desde hace un año le habían prohibido contratar personal para el show.

"Hoy, varias víctimas de crímenes incalificables están un paso más cerca de la justicia. El largo camino hacia la curación ha comenzado para estas valientes mujeres y nuestra comunidad está más segura con la detención del Sr. Albis-Masot. Hoy es un gran día", declaró el alguacil Gadyaces Serralta.

Por su parte Raúl M. Ubieta, jefe en funciones de la Policía de Doral, señaló que su departamento se compromete a defender los principios de la ley y la justicia.

"Esperamos que este arresto traiga una medida de alivio y un sentido de justicia a las víctimas mientras continúan en su recuperación", subrayó.