Insólita reacción de un preso durante audiencia en la corte de Miami-Dade

La sala del tribunal criminal del condado de Miami-Dade vivió una escena de tensión e incredulidad cuando un recluso, identificado como Franky Padilla, de 42 años, se estrelló deliberadamente contra el cristal de una puerta durante una audiencia.

El impacto fue tal que abrió un agujero en el vidrio y provocó que Padilla se desplomara al suelo mientras los funcionarios presentes reaccionaban con rapidez a lo que fue calificado como una “emergencia médica”.

Todo ocurrió en la tarde de este domingo, durante una comparecencia ante la jueza Bertila Soto, en relación con un cargo de acoso agravado.

La sesión transcurría, en apariencia, con cierta normalidad, cuando Padilla pidió repetidamente intervenir.

“¿Puedo explicarlo?”, preguntó el acusado.

La jueza Soto le respondió con firmeza: “No. Puedes explicárselo a tu abogado”.

Sin embargo Padilla -cuya nacionalidad de origen no ha trascendido- insistió en tomar la palabra, lo que llevó a las autoridades a cortarle el micrófono.

La tensión en la sala aumentó y, en cuestión de segundos, el acusado se agachó junto a la pared, lo que llevó a su defensor público a solicitar una pausa.

Acto seguido, se levantó bruscamente y, con un solo impulso, se lanzó de cabeza contra el cristal de la puerta.

El resultado fue inmediato: un agujero del tamaño de una cabeza en el vidrio y Padilla tirado en el suelo, aparentemente aturdido por el golpe.

Herida en la cabeza y respuesta del personal

La escena quedó registrada en video, que fue difundido por medios locales.

En las imágenes, se observa a Padilla esposado y vestido con uniforme carcelario color naranja, caminando de un lado a otro antes de lanzarse violentamente hacia el cristal.

Tras el impacto, el defensor público, visiblemente alterado, exclamó: “Su Señoría, tenemos otra emergencia médica. Por favor, espere”.

Los funcionarios penitenciarios reaccionaron rápidamente, presionando una toalla contra la cabeza sangrante del detenido y aplicando un vendaje de gran tamaño antes de retirarlo de la sala.

De acuerdo con las declaraciones del defensor público, el incidente fue tratado como una emergencia médica, y por el momento no se ha confirmado si el recluso enfrentará nuevos cargos por su conducta en la corte.

Antecedentes del acusado y la orden de restricción

Padilla había sido arrestado el viernes anterior por el cargo de acoso agravado y permanece tras las rejas hasta la mañana de este martes.

Según documentos judiciales citados por Univision, el acusado cuenta con antecedentes penales desde el año 2006, vinculados a robo y posesión de drogas.

Además, existe una orden de protección en vigor contra él hasta mayo de 2030, solicitada por la presunta víctima del caso.

De acuerdo con el informe de arresto citado por NBC Miami, Padilla habría violado dicha orden al enviar mensajes de texto y realizar múltiples llamadas.

Ante la falta de respuesta por parte de la mujer, el acusado habría solicitado a la policía un “control de bienestar”, lo que incrementó las sospechas de acoso y derivó en su detención.

Durante la audiencia, la jueza Soto le recordó con firmeza: “Ella no existe para ti, no hay contacto”, en referencia a la orden de alejamiento dictada en favor de la víctima.

Tras el incidente en la corte, se fijó una fianza de 7,500 dólares para Padilla en relación con su actual cargo de acoso agravado.

No obstante, aún se desconoce si el acto de violencia cometido en la sala judicial -que puso en riesgo tanto su integridad como la seguridad de los presentes- derivará en nuevas imputaciones por alteración del orden o daños a la propiedad pública.