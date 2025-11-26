FBI lanza importante alerta a viajeros: “Si ves algo sospechoso, denúncialo”

Vídeos relacionados:

En vísperas de los días de mayor tráfico aéreo del año, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió una alerta nacional dirigida a los viajeros para recordar que investiga los delitos cometidos en vuelos, aeropuertos o en relación con el transporte aéreo.

En su mensaje oficial, el FBI precisó que sus competencias abarcan casos de agresiones, acoso sexual, robos, amenazas de bomba e interferencia con la tripulación o el personal de seguridad aérea, tanto dentro de Estados Unidos como en vuelos internacionales.

El mensaje del FBI también sirve como recordatorio para los emigrantes –incluyendo cubanos– quienes mantienen una situación migratoria no resuelta o en proceso, pues los delitos o alteraciones en vuelos —incluso menores— son tratados bajo jurisdicción federal y pueden acarrear consecuencias legales o migratorias.

“Si observa alguna actividad sospechosa en un aeropuerto o durante un vuelo, y si es víctima o testigo de uno de estos delitos, informe a la tripulación, a la policía del aeropuerto y al FBI en el 1-800-CALL-FBI o a través de tips.fbi.gov”, indicó la agencia.

El comunicado llega en plena temporada de viajes festivos, cuando millones de personas —incluidos numerosos migrantes que viajan para reencontrarse con sus familias, entre ellos cubanos— se desplazan por aeropuertos de todo el país.

Las autoridades recordaron que cualquier incidente o irregularidad a bordo puede derivar en una investigación federal, lo que convierte el cumplimiento de las normas de vuelo y la cooperación con la tripulación en un asunto de suma importancia.

La agencia enfatizó que su objetivo es garantizar la seguridad de todos los pasajeros, y pidió mantener la calma y reportar cualquier comportamiento sospechoso o potencialmente riesgoso durante los desplazamientos aéreos.

Las autoridades federales estadounidenses han reforzado los sistemas de seguridad en sus fronteras y puntos de entrada, incluyendo aeropuertos, con herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas.

Una investigación reciente reveló que la Patrulla Fronteriza utiliza tecnologías de vigilancia avanzada para rastrear a migrantes y viajeros en zonas clave, lo que incluye la identificación facial, sensores de movimiento y recopilación de datos en tiempo real.

Estas estrategias se complementan con el anuncio de que el gobierno de Estados Unidos implementará un sistema basado en inteligencia artificial para anticipar movimientos irregulares y detectar riesgos potenciales en rutas migratorias, aeropuertos y puntos de cruce.

El sistema analizará patrones de comportamiento, historial de viajes y otros indicadores para asistir a los agentes en tiempo real.