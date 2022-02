Yomil dice que después de marzo llegará a Miami: "No sé si por aeropuerto, por frontera o por mar"

Yomil Hidalgo aseguró en un breve vídeo publicado en sus redes sociales que después de marzo arribará a Miami, aunque no precisó fecha exacta ni tampoco definió a través de qué vía lo hará.

“Señor rey de la manipulación, rey del chisme, rey del descaro, rey de aprovecharte y hacer mucho dinerito a costilla de la política y al final no has hecho absolutamente nada ni vas a hacer absolutamente nada. Para ti que te sigues preguntando cuándo es que Yomil va a entrar a Estados Unidos, bueno yo te estoy diciendo por esta vía que yo voy a entrar al Yuma después del mes de marzo", dijo el reguetonero, que no mencionó directamente el nombre del destinatario de su mensaje, aunque todo hace suponer que se refiere al presentador cubano Alexander Otaola, con el que mantiene una disputa legal que data de 2018 y que le habría impedido hasta ahora viajar a EE.UU.

"No sé qué mes será, pero bueno, ya te lo estoy diciendo. Luego te doy la fecha exacta para que me esperes. No sé si me vas a esperar en el aeropuerto, en la frontera, o en las costas de Miami. Te la dejo de tarea”, concluyó Yomil, no sin antes anunciar el estreno de Focus para el 25 de febrero.

Otaola ha dicho varias veces en su programa que sobre Yomil pesa una orden de arresto por la bofetada que presuntamente le dio en una tienda de Miami.

En los últimos meses, el reguetonero ha dejado varios indicios de su intención de viajar a Estados Unidos.

En agosto de 2021, mientras pasaba unos días en la playa junto a su pareja, Daniela Reyes, Yomil compartió un breve video en el que se le vio dando unas brazadas en el mar, imágenes que acompañó de un sugerente texto: “Entrenando por si tengo que cruzar nadando”.

Su comentario no pasó inadvertido para muchos de sus seguidores y algunos colegas de la profesión, que no dudaron en alentar, en su mayoría, que se vaya a vivir fuera de Cuba.

Unos meses después, aprovechó el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, para compartir en sus redes sociales una foto del Aeropuerto Internacional de Miami, dando a entender que finalmente había llegado a la Ciudad del Sol.

En los últimos meses Yomil Hidalgo acumula varias muestras públicas de disensión con el gobierno cubano. El reguetonero estuvo entre los cubano que salieron a las calles el 11J a reclamar sus derechos. Lo hizo poco después de publicar mensajes de apoyo a los manifestantes y de asegurar que el pueblo cubano tenía tanta hambre que se había comido el miedo.

El artista incluso fue detenido por la policía y pasó unas horas en la estación de Zanja, en Centro Habana. Posteriormente compartió un video del momento de su arresto, con la intención de que se viera el alto nivel de represión que se vive en la isla.

