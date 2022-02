Denuncian que Luis Manuel Otero Alcántara está muy delgado y sin poder hablar

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara está muy delgado y sin poder hablar denuncia este martes el Movimiento San Isidro en un comunicado urgente.

“Hoy nos llega una información terrible desde la prisión: Luis Manuel se encuentra en un DELICADO ESTADO DE SALUD. No sabemos cuán grave está porque la familia no ha sido informada de nada. Tampoco sabemos si está acompañado, si algún médico está pendiente de él, si se encuentra en celda de castigo o si ya su cuerpo está sufriendo daños irreversibles. Lo que si nos dicen es que está muy delgado y que ya no puede hablar”, refiere una publicación en el perfil de Facebook de la organización que lidera el artista independiente cubano.

También refieren que “Luis nos necesita hoy más que nunca” y que él “no quiere morir, ni quiere ser un MÁRTIR, quiere VIVIR, pero en condiciones de LIBERTAD, y por eso somete su cuerpo a esta nueva huelga”

Añade la nota que “la cárcel no es una opción para él. Como tampoco lo es para las decenas de huelguistas, que en este minuto se encuentran plantados en contra del régimen”.

El grupo también hace “un llamado a la sociedad civil, a la prensa acreditada en Cuba, a los diplomáticos extranjeros que residen en Cuba, a la comunidad internacional, y al exilio para que se solidarice y se preocupe por la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Queremos y necesitamos personas vivas para construir la nación”.

Asimismo recuerdan que el artista y activista cubano se declaró en huelga de hambre el 18 de enero de 2022 y que esta es la segunda que realiza desde que se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay.

Aseguraron, además, que “el 3 febrero logró llamar a un miembro de su familia para decirle que estaba vivo, pero que mantenía su posición de rechazar comida, visita o llamadas telefónicas. Su exigencia es su libertad inmediata”.

Este martes también el gobierno de Estados Unidos reclamó la inmediata liberación del artista independiente cubano Otero Alcántara, encarcelado por el régimen en Cuba desde julio del año pasado.

"Continúa recluido en una prisión de máxima seguridad sin cargos formales ni fecha de juicio 7 meses después de su detención el 11J", denunció en Twitter la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

La sede diplomática de Washington en La Habana exigió que el artista pueda recuperarse en su vivienda y rodeado de su familia de las secuelas que provoca el ayuno intermitente que decidió realizar a modo de protesta por su detención.

Otero Alcántara, al igual que el rapero Maykel Osorbo, es uno de las figuras más destacada de la nueva disidencia cubana por su activismo político desde el arte, por lo que la revista Time lo incluyó en su listado de personas con mayor influencia en 2021.