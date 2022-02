María Elvira Salazar llama cobardes a los Castro y a Díaz-Canel por impedir entrada a Cuba de Anamely Ramos

La política cubanoamericana María Elvira Salazar llamó "cobardes" a la familia Castro y al gobernante Miguel Díaz-Canel por impedir el regreso a Cuba de la activista por la democracia Anamely Ramos.

La congresista compartió en su cuenta de Twitter la noticia de que el régimen le negó la entrada al territorio nacional a Ramos, miembro del Movimiento San Isidro (MSI).

"La familia Castro y su delfín Díaz-Canel siguen administrando Cuba como su finca particular, eligiendo quién tiene permiso para entrar. Pero así muestran cuánto miedo le tienen a las voces que denuncian la falta de libertades en la Isla cárcel. ¡Cobardes!", expresó Salazar.

Este miércoles Ramos acusó a la aerolínea American Airlines de violar sus derechos humanos, al impedirle volar a su país de origen, bajo el argumento de que sigue los dictados del gobierno de La Habana.

"Tengo un pasaje hoy para Cuba y la aerolínea me dice que Cuba mandó un mensaje de que yo no puedo entrar a mi país. Estamos aquí discutiendo con la aerolínea, tratando de que entiendan de que, independientemente del acuerdo que puedan tener con el gobierno cubano, yo soy residente cubana", declaró la joven desde el Aeropuerto Internacional de Miami.

La curadora de arte explicó que, además de ser ciudadana cubana y residente en la isla, no posee residencia "en ningún otro país del mundo", y acusó a American Airlines de contribuir a que Cuba viole sus derechos.

"Tengo una visa de turismo de una sola entrada, por lo tanto, no me puedo quedar ilegal aquí. Si ellos no me dejan montar en el avión, ellos están contribuyendo a que yo me quede ilegal en Estados Unidos", precisó.

La también profesora universitaria anunció que no piensa irse del aeropuerto. "Me voy a quedar a vivir en el aeropuerto, porque yo voy a regresar a Cuba", dijo.

Ramos había anunciado en sus redes sociales que regresaba a Cuba tras más de un año fuera.

"Así me siento ahora: alegre. Yo sé al país al que regreso, pero aun así yo sé que voy hacia la libertad", señaló.

Ramos salió de Cuba a inicios de enero de 2021 rumbo a México, para realizar un doctorado en Antropología en la Universidad Iberoamericana. En octubre viajó a Florida, Estados Unidos, y allí se encuentra desde entonces.

En todo este tiempo no ha dejado de hacer activismo a favor de la libertad de Cuba, participando en manifestaciones y denunciando las violaciones de los derechos humanos en su patria.