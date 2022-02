Escritor cubano Carlos Manuel Álvarez exige respuesta con la "magnitud requerida" ante destierro de Anamely Ramos

El escritor cubano Carlos Manuel Álvarez exigió una respuesta con la "magnitud requerida" ante el impedimento de regresar a Cuba de la activista y curadora de arte Anamely Ramos, que no pudo abordar un vuelo de American Airlines este miércoles por órdenes del régimen cubano.

Álvarez calificó el caso de Ramos como "grave", "tenebroso" y "una violación tan escandalosa de los derechos elementales del ser humano", por lo que pidió "una respuesta diplomática, una presión a nivel gubernamental, una conversación pública entre Washington y La Habana puede calibrar la magnitud del evento".

El también periodista apuntó que el gobierno cubano tiene que dar una respuesta y que el Departamento de Estado tiene que pedirla, porque "no hay ninguna justificación" y no pueden permitirle "esta" al régimen.

"Tengo la amarga sensación de que desde arriba, de todas partes, se están riendo de nosotros. Diciendo que apoyan, pero no apoyan, diciendo que presionan, pero no presionan, diciendo que están velando, pero no están velando nada, diciendo que están buscando vías de solución, y la gente sigue jodida un día sí y otro también en medio de una retórica vacía", espetó Álvarez.

"Se trata, insisto, de algo muy, extremadamente grave y que emplaza a los poderes establecidos, no solo al poder ilegítimo de la dictadura, sino a los poderes que supuestamente acompañan a la sociedad civil cubana en su pelea", subrayó.

Anamely Ramos, miembro del Movimiento San Isidro y una de las activistas que protagonizó el acuartelamiento en su sede en noviembre de 2020, acusó a la aerolínea American Airlines de violar sus derechos humanos, al impedirle abordar un vuelo de regreso a Cuba, su país de origen y residencia.

"Tengo un pasaje hoy para Cuba y la aerolínea me dice que Cuba mandó un mensaje de que yo no puedo entrar a mi país. Estamos aquí discutiendo con la aerolínea, tratando de que entiendan de que, independientemente del acuerdo que puedan tener con el gobierno cubano, yo soy residente cubana", declaró Ramos en una transmisión en vivo por su perfil de Facebook desde el Aeropuerto Internacional de Miami.

Ramos salió de Cuba con visa de estudiante para estudiar un doctorado en Antropología en la Universidad Iberoamericana de México y entró a Estados Unidos con visa de turismo, obtenida en el consulado estadounidense en Ciudad de México. En octubre de 2021 viajó a Washington para recibir el Premio Oxi al Coraje 2021 que la Fundación Oxi Day otorgó al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro y preso desde las protestas del 11 de julio. La activista no cuenta con residencia en ningún otro país