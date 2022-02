Claudia Genlui: "Hoy Luis Manuel Otero se muere en la prisión de máxima seguridad de Guanajay"

La activista cubana Claudia Genlui denunció este jueves que la vida del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara corre peligro en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde se encuentra plantado en protesta desde hace varias semanas.

La joven, quien es pareja sentimental del preso político cubano, posteó una imagen de él junto a la historiadora del Arte Carolina Barrera, quien fue desterrada por el gobierno el pasado mes de enero.

"Hoy abro los ojos y la primera foto que veo en mi buzón es esta: una foto que hizo @leandro.feal justo el día que conocí a @carolinabferrer. Cómo pasa el tiempo... Siento un dolor horrible... La dictadura cubana no sólo me arrebata la sonrisa de mis amigxs, sino que los condena a la oscuridad. Los que están dentro pierden el aliento y los que estamos fuera llevamos heridas que nunca seremos capaces de cerrar", explicó.

"Hoy Luis Manuel Otero Alcántara muere en la prisión de Máxima Seguridad de Guanajay, en el más horrible de los silencios... Luis quiere y debe estar en su casa. Luis no quiere morir. QUIERE VIVIR", aseguró Genlui.

Al final dijo que sueña "con el día que podamos todxs abrazarnos, sonreír, bailar, planificar una vez más como seguir construyendo nuestra Cuba".

Por su parte, Barrero también publicó que un mensaje destinado al régimen cubano, en el que asegura: "Esta vez no es un proceso cíclico, no nos pasará "igual", yo sé que el cambio está cerca. Yo sé que los que se van "loma abajo" son ellos, no nosotros. No perdamos la fe. #freeluisma #derechoaregresar".

Otero Alcántara fue detenido por fuerzas represivas del régimen cubano el pasado 11 de julio, mientras se desarrollaban protestas antigubernamentales en La Habana y en varias ciudades del país.

Hace algunas semanas inició una protesta mediante ayunos intermitentes por su encarcelamiento arbitrario.

El pasado 15 de febrero el Movimiento San Isidro (MSI) emitió un comunicado urgente en el que advirtió que Otero Alcántara se encontraba "muy delgado y sin poder hablar" a causa del ayuno que realiza.

"Hoy nos llega una información terrible desde la prisión: Luis Manuel se encuentra en un DELICADO ESTADO DE SALUD. No sabemos cuán grave está porque la familia no ha sido informada de nada. Tampoco sabemos si está acompañado, si algún médico está pendiente de él, si se encuentra en celda de castigo o si ya su cuerpo está sufriendo daños irreversibles. Lo que sí nos dicen es que está muy delgado y que ya no puede hablar", apuntó el informe.

Otero Alcántara, al igual que el rapero Maykel Osorbo, es una de las figuras más visibles de la nueva disidencia cubana por su activismo político desde el Arte. La revista Time lo incluyó en su listado de personas con mayor influencia en 2021 y en varias ocasiones el gobierno de Estados Unidos ha exigido a La Habana su liberación inmediata.