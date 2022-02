Seguridad del Estado detiene a opositores Martha Beatriz Roque y José Díaz Silva tras salir de iglesia en La Habana

Los opositores cubanos Marta Beatriz Roque Cabello y José Díaz Silva fueron detenidos el jueves por agentes de la Seguridad del Estado cuando salían de una misa en la iglesia de San Juan Bosco, en el municipio habanero Diez de Octubre.

De acuerdo con Roque Cabello –la única mujer prisionera política durante los sucesos de la Primavera Negra de Cuba en 2003– la detención ocurrió al salir de la misa de las 05:00 pm.

Ambos fueron conducidos a un auto patrulla de la Policía que se encontraba estacionado en una esquina de la Iglesia tras lo cual les pidieron el carnet de identidad.

En declaraciones a Radio Martí la opositora dijo desconocer el motivo de esa detención arbitraria pues asegura no haber estado "violando ninguna ley" al andar sin su carnet de identidad, pues la iglesia queda "a menos de 50 metros de su casa".

"No sabemos a qué se debió esa detención", explicó la también directora del Centro Cubano de Derechos Humanos.

A Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), lo trasladaron a una unidad policial de Santiago de las Vegas y lo liberaron al filo de las 09:00pm.

La policía le dijo que lo habían detenido por haber "violado el dispositivo policial", a lo cual él respondió que "asistir a una misa no es violar un dispositivo policial".

"Allí, en Santiago de las Vegas llegaron unos represores, ‘que si me van a meter preso, que ya están cansados, que si me van a asesinar, todas esas cosas y bueno, a las 8:45 de la noche me liberan y me imponen una multa de 150 pesos", relató.