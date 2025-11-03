Otaola pide que la ayuda de Estados Unidos a Cuba sea distribuida por opositores: "Con la iglesia tengo mis dudas"

El influencer y opositor cubano Alexander Otaola cuestionó las condiciones en que se entregará la ayuda de Estados Unidos a Cuba tras el devastador paso del huracán Melissa, e insistió en que la distribución debe ser organizada por aliados de Washington en la isla, y no por el régimen de Miguel Díaz-Canel.
“La ayuda debe canalizarse por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, la Base Naval de Guantánamo y organizaciones religiosas, pero ahí tengo mis reservas, porque recuerden que una vez enviamos cinco contenedores de ayuda a través de iglesias cristianas y esas instituciones no pudieron defender los envíos”, recordó el comunicador durante su programa.
“Esa vez se movilizó Miami entero, donamos cosas básicas. Las ayudas las retuvieron en el puerto de Mariel, le dieron mil justificaciones a la iglesia y al final nunca se supo dónde pararon las cosas de los contenedores”, lamentó el comunicador.
Este domingo, el gobierno estadounidense confirmó la asignación de tres millones de dólares en asistencia humanitaria para los cubanos afectados por el huracán Melissa. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (WHA), señaló que la ayuda será distribuida en coordinación con la Iglesia Católica.
Un día antes, Otaola advirtió que han tenido experiencias en donaciones anteriores que demuestran la corrupción del sistema cubano. “Luego venden la ayuda en las tiendas en dólares, y los familiares en Cuba tienen que comprar lo que usted donó”, dijo.
El influencer explicó que algunos negocios privados en Estados Unidos tienen la opción de utilizar licencias expeditas para enviar ayuda humanitaria a Cuba, aunque advirtió que esa vía no garantiza que los recursos lleguen a los damnificados.
En su criterio, “los cubanos no necesitan un colchón nuevo, necesitan libertad, y de estos daños tenemos que culpar a la dictadura que utiliza y oprime a las personas en Cuba”.
Otaola insistió en que la ayuda estadounidense debe ser entregada directamente por opositores dentro de la isla: “La idea es que los activistas de Cuba Decide, de UNPACU y de otras organizaciones opositoras sean quienes repartan la ayuda. Ellos pueden tener el contacto directo con los damnificados”, afirmó.
La situación en el oriente del país es crítica. Miles de familias lo han perdido todo tras el paso del huracán Melissa, que dejó a numerosas comunidades sin electricidad, sin agua y con escasez de alimentos.
El gobierno cubano ha criticado las condiciones planteadas por Estados Unidos para el envío de ayuda humanitaria y aún no ha confirmado si aceptará la asistencia internacional.
En medio de la polémica, Miguel Díaz-Canel declaró que Cuba “agradece cualquier ayuda siempre que sea sincera y con respeto a nuestra soberanía y leyes”, en un mensaje que fue interpretado como un rechazo a las condiciones del gobierno estadounidense.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda de Estados Unidos a Cuba tras el huracán Melissa
¿Por qué Alexander Otaola exige que la ayuda de Estados Unidos a Cuba sea gestionada por opositores?
Otaola exige que la ayuda sea gestionada por opositores porque desconfía del régimen cubano y teme que la asistencia sea desviada y vendida en lugar de llegar a los damnificados. Ha señalado experiencias pasadas donde la ayuda enviada a través de canales oficiales no llegó a quienes la necesitaban, y denuncia la corrupción del sistema cubano.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano sobre la ayuda humanitaria de Estados Unidos?
El gobierno cubano ha mostrado desconfianza hacia la ayuda de Estados Unidos, calificándola de "limosnas" y resaltando la necesidad de respeto a la soberanía nacional. El régimen ha expresado que aceptará ayuda siempre que no implique condiciones políticas, y ha criticado que no se levante el embargo como parte de la ayuda humanitaria.
¿Cómo planea Estados Unidos distribuir la ayuda humanitaria en Cuba tras el huracán Melissa?
Estados Unidos ha indicado que la asistencia se enviará directamente al pueblo cubano a través de organizaciones internacionales y ONG, evitando la intermediación del régimen cubano. El Departamento de Estado ha publicado una guía para facilitar las donaciones privadas, señalando que estas pueden realizarse de manera directa o a través de socios locales.
¿Qué impacto ha tenido el huracán Melissa en Cuba?
El huracán Melissa ha dejado un rastro de destrucción en el oriente de Cuba, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo. La situación es crítica, con numerosas comunidades sin electricidad, agua y alimentos. Miles de familias han perdido sus hogares, y la infraestructura ha sufrido daños significativos.
