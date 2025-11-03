Otaola pide que la ayuda de Estados Unidos a Cuba sea distribuida por opositores: "Con la iglesia tengo mis dudas"

El influencer y opositor cubano Alexander Otaola cuestionó las condiciones en que se entregará la ayuda de Estados Unidos a Cuba tras el devastador paso del huracán Melissa, e insistió en que la distribución debe ser organizada por aliados de Washington en la isla, y no por el régimen de Miguel Díaz-Canel.

“La ayuda debe canalizarse por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, la Base Naval de Guantánamo y organizaciones religiosas, pero ahí tengo mis reservas, porque recuerden que una vez enviamos cinco contenedores de ayuda a través de iglesias cristianas y esas instituciones no pudieron defender los envíos”, recordó el comunicador durante su programa.

“Esa vez se movilizó Miami entero, donamos cosas básicas. Las ayudas las retuvieron en el puerto de Mariel, le dieron mil justificaciones a la iglesia y al final nunca se supo dónde pararon las cosas de los contenedores”, lamentó el comunicador.

Este domingo, el gobierno estadounidense confirmó la asignación de tres millones de dólares en asistencia humanitaria para los cubanos afectados por el huracán Melissa. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (WHA), señaló que la ayuda será distribuida en coordinación con la Iglesia Católica.

Un día antes, Otaola advirtió que han tenido experiencias en donaciones anteriores que demuestran la corrupción del sistema cubano. “Luego venden la ayuda en las tiendas en dólares, y los familiares en Cuba tienen que comprar lo que usted donó”, dijo.

El influencer explicó que algunos negocios privados en Estados Unidos tienen la opción de utilizar licencias expeditas para enviar ayuda humanitaria a Cuba, aunque advirtió que esa vía no garantiza que los recursos lleguen a los damnificados.

Lo más leído hoy:

En su criterio, “los cubanos no necesitan un colchón nuevo, necesitan libertad, y de estos daños tenemos que culpar a la dictadura que utiliza y oprime a las personas en Cuba”.

Otaola insistió en que la ayuda estadounidense debe ser entregada directamente por opositores dentro de la isla: “La idea es que los activistas de Cuba Decide, de UNPACU y de otras organizaciones opositoras sean quienes repartan la ayuda. Ellos pueden tener el contacto directo con los damnificados”, afirmó.

La situación en el oriente del país es crítica. Miles de familias lo han perdido todo tras el paso del huracán Melissa, que dejó a numerosas comunidades sin electricidad, sin agua y con escasez de alimentos.

El gobierno cubano ha criticado las condiciones planteadas por Estados Unidos para el envío de ayuda humanitaria y aún no ha confirmado si aceptará la asistencia internacional.

En medio de la polémica, Miguel Díaz-Canel declaró que Cuba “agradece cualquier ayuda siempre que sea sincera y con respeto a nuestra soberanía y leyes”, en un mensaje que fue interpretado como un rechazo a las condiciones del gobierno estadounidense.