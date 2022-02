Las Damas de Blanco se solidarizan con Anamely Ramos tras su destierro

Anamely Ramos / Damas de Blanco Foto © Berta Soler en Facebook

La organización femenina Damas de Blanco se solidarizó este sábado con la activista Anamely Ramos, luego de que el régimen cubano la desterrara del país.

"Anamely tú no estas sola. Las Damas de Blanco estamos contigo, te felicitamos por tu valentía digna, necesaria y coherente de defender tu derecho de regresar a la tierra que te vio nacer", expresó la líder del grupo opositor Berta Soler en Facebook.

La mujer, quien ha luchado junto a la organización por la liberación de los presos políticos en Cuba desde el año 2003, dijo que "no se le puede permitir con el silencio, que esta dictadura continúe separando y aislando a los cubanos cada vez que se les antoje a los comunistas que han destruido a Cuba con sus maniobras mezquinas".

"La Patria es de todos los cubanos", subrayó Soler.

Ramos se encuentra actualmente en Miami, donde ha realizado una serie de protestas para exigir al régimen de La Habana que respete su derecho a regresar a la isla.

El pasado miércoles, cuando se disponía a abordar un avión con destino a Cuba, la aerolínea American Airlines le informó que por orden del gobierno cubano no podría volar a la capital de la isla.

"Yo no voy a desistir. Yo no quiero quedarme en Estados Unidos. Yo no voy a pedir ningún asilo, mi visa se vence en abril y no quiero pedir ninguna extensión de visa", ha dicho la también profesora y curadora de Arte.

Las Damas de Blanco surgieron en 2003 luego de que el gobierno de Fidel Castro detuviera a más de 70 escritores, artistas e intelectuales disidentes en lo que se conoció en Cuba como la Primavera Negra.

El grupo, integrado en un principio por madres y esposas de los detenidos, se ha consolidado en el tiempo como la organización opositora femenina más importante del país.

Actualmente impulsan campañas por la liberación de los 790 procesados por manifestarse el 11 de julio de 2021 y cada domingo intentan salir a las calles a reclamar los derechos de estos presos a pesar de que son reprimidas por fuerzas del régimen.