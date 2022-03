American Express suspende sus operaciones en Rusia y Bielorrusia

WASHINGTON (Reuters) - American Express Co anunció este domingo que suspendía todas las operaciones en Rusia y Bielorrusia, uniéndose a un creciente número de empresas occidentales que boicotean los negocios allí por la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

"A la luz del actual e injustificado ataque de Rusia al pueblo de Ucrania, American Express está suspendiendo todas las operaciones en Rusia", dijo la compañía de tarjetas de crédito en un comunicado en su sitio web.

"También estamos poniendo fin a todas las operaciones comerciales en Bielorrusia", dijo American Express.

American Express sigue a sus homólogas estadounidenses Visa Inc y Mastercard Inc, que anunciaron la suspensión de sus operaciones en Rusia el día anterior, así como la empresa de pagos PayPal Holdings Inc.

American Express dijo que sus tarjetas emitidas en todo el mundo dejarán de funcionar en Rusia en los comercios o en los cajeros automáticos. Además, las tarjetas emitidas por bancos rusos en Rusia no estarán más operativas fuera del país en la red de American Express.

La empresa afirmó que ya ha suspendido sus relaciones con los bancos rusos afectados por las sanciones estadounidenses e internacionales.

(Reporte de Chris Gallagher; editado en español por Carlos Serrano)