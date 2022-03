Coreógrafa cubana Arielle Smith nominada a los Premios Laurence Olivier 2022

La coreógrafa cubana Arielle Smith resultó nominada a los Premios Laurence Olivier 2022 del Reino Unido en la categoría “Logro Sobresaliente en la Danza”.

Con sorpresa y mucha alegría reaccionó Smith ante la postulación. “Así que aparentemente estoy nominada a los @olivierawards… ¿¡¿estás bromeando?!?”, expresó la coreógrafa de 25 años en su perfil de Instagram, donde también agradeció al English National Ballet.

Smith recibió esta nominación por la coreografía “Jolly Folly” del programa “Reunion” del English National Ballet, la cual fue presentada en el teatro londinense Sadler's Wells.

“Jolly Folly” también fue llevada a un filme de 16 minutos, dirigido por Amy Becker-Burnett y estrenado el 21 de diciembre de 2020, al celebrarse los 100 años del nacimiento de Alicia Alonso.

En esa ocasión, la joven coreógrafa expresó que la pieza era una celebración a la leyenda del ballet cubano Alicia Alonso, a quien la dedicó por el legado extraordinario que ha dejado a las generaciones actuales y futuras de bailarines y coreógrafos de Cuba.

Arielle Smith nació en La Habana y vivió allí hasta los nueve años, cuando emigró con su familia a Reino Unido. Se crio en Camden, al norte de Londres. Su padre es cubano y su madre británico-irlandesa.

Aunque se fue de Cuba siendo una niña, no ha perdido el contacto y la pasión por sus raíces cubanas. En una entrevista con The Guardian afirmó: “Al crecer birracial, desde dos lugares muy diferentes, me conecté con ambos lados de mí misma”. Según la publicación, una de las cosas que le gusta de Cuba es lo grande que es el ballet allí. “A todo el mundo le encanta”, dice.

Actualmente es considerada una de las cinco coreógrafas que impulsa la renovación de la danza en el Reino Unido.

Entre las nominaciones a los Premios Laurence Olivier figura también la coreografía “De punta a cabo”, interpretada por la compañía Acosta Danza que dirige el bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta. La pieza, recreación de la original de su coterráneo Alexis Fernández (Maca), está inspirada en la cultura cubana y el pasado febrero estuvo en presentaciones en los principales teatros del Reino Unido.

El bailarín británico Edward Watson, por el protagónico en “The Dante Project” en la Royal Opera House, y la compañía de danza contemporánea Nederlands Dans Theater (NDT) son los otros nominados en la categoría “Logro Sobresaliente en la Danza” de los Olivier 2022.