Fallece en Bayamo la instructora de arte y promotora cultural Ercili Bory Casate

La comunidad artística de Bayamo despidió con consternación a Ercili Bory Casate, conocida cariñosamente como “Cilita”, destacada instructora de arte, directora de espectáculos y promotora cultural, cuyo fallecimiento fue confirmado este miércoles por medios locales.

Según informó Radio Ciudad Monumento, Bory fue una figura clave en la promoción de la cultura granmense, gestora del proyecto danzario Arcoiris en Movimiento e hija del también recordado artista Roberto Bory.

Egresada de la Escuela de Instructores de Arte en 1989, dedicó más de tres décadas a la enseñanza y dirección artística.

El deceso de la reconocida creadora generó una ola de mensajes de pesar y homenajes en redes sociales, donde colegas, autoridades y amigos recordaron su entrega al arte y su permanente apoyo a proyectos comunitarios.

Según CMKX Radio Bayamo, la primera secretaria del Partido Comunista en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, expresó: “Martí dijo: ‘La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida’. Bajo esa premisa hoy te despedimos, querida Cilita, artista talentosa, mujer hermosa y trabajadora incansable”.

También la gobernadora de Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, lamentó la pérdida en su perfil de Facebook y destacó la trayectoria de la artista: “Tu maestría, tu magisterio y virtuosismo quedarán plasmados por siempre en la cultura granmense. Gracias por tanto, por tu vida entregada al arte y la danza”.

De igual forma, personas cercanas compartieron recuerdos y mensajes de despedida.

“Dios mío, qué triste noticia, cuánto dolor se siente al saber que alguien que por años fue un ícono de la cultura ya no esté junto a nosotros. Descansa en paz, Cilita”, escribió la usuaria Leya CF.

Yordan Roberto León Rodríguez también expresó sus condolencias: “Luz eterna a tu alma. Condolencias a familiares, amigos y colegas del mundo artístico y cultural”.

Ercili Bory Casate deja un legado imborrable en la danza y en la formación artística de varias generaciones en Granma.

Su pasión por el arte y su entrega a la cultura local la convirtieron en una de las figuras más queridas y respetadas del ámbito cultural bayamés.