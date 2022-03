Gobierno cubano autoriza proceso judicial contra el rapero Maykl Osorbo

Luego de diez meses privado de libertad sin saber una fecha de juicio o petición fiscal, el rapero cubano Maykel Castillo (Maykel Osorbo) será finalmente sometido a un proceso judicial; según informó este viernes la curadora de arte y activista Anamely Ramos.

En un post en Facebook, Ramos precisó que la abogada del artista recibió "una notificación" de que empezaría "el proceso judicial" para su cliente, quien en estos momentos se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Pinar del Río. Con esto, se espera que Fiscalía emita una petición.

"Era lo que temíamos: que la cobertura internacional de la invasión a Ucrania, fuera utilizada por el Estado Cubano para dar una vuelta más de tuerca a la represión y 'solucionar' el problema con sus opositores más visibles. No sabemos hasta ahora si este proceso incluirá también a Luis Manuel Otero, pero es el mismo expediente. Maykel y Luis han sido, incluso desde la cárcel, un dolor de cabeza para ellos", explicó Ramos.

Castillo, uno de los autores del tema Patria y Vida, que devino himno de las protestas de julio de 2021 y por el que ganó dos Premios Grammy Latino, fue arrestado el 18 de mayo del año pasado. Las autoridades lo acusan de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos, en relación con los sucesos del 4 de abril, en el barrio San Isidro de La Habana vieja, cuando vecinos suyos le liberaron de un arresto policial.

Justamente ayer, poco antes de dar a conocer el inicio del juicio en su contra, Anamely Ramos advirtió que la salud del joven había empeorado, debido al problema que presenta en los ganglios desde septiembre de 2021. "Uno de los ganglios que tiene inflamados hace meses, el que está en el cuello en el lado derecho del cuerpo, le sigue creciendo", indicó Ramos.

"El médico del penal indicó hacerle una nueva biopsia (Baff) y se le realizó antier 9 de marzo. Los resultados no estarán hasta dentro de 15 días e independientemente de que sabemos que no podemos confiar en esos resultados, el solo hecho de que le hayan repetido la prueba, indica que Maykel no está bien", agregó.

Al momento de comunicar esta nueva noticia, la también profesora universitaria se encontraba en Washington, realizando una serie de protestas afuera de la Embajada de Cuba en Estados Unidos para exigir que las autoridades cubanas le expliquen por qué le prohibieron volver a su país el pasado 16 de febrero. Antes había protestado en la ciudad de Miami.

"En estos días de protesta en Miami y Washington he hablado mucho con Maykel, es impresionante la claridad que mantiene para entender lo que está pasando en Cuba y lo que está pasando con él. Maykel nunca se ha anulado, y eso es de admirar después de nueve meses preso, destacó Ramos.

"Él se sabe mucho más que una víctima, mucho más que un preso. Y como tal se comportará hasta el final. De hecho, esas fueron sus palabras literales: vamos a ir hasta el final, Ana. Él sabe de mis intentos por regresar, y aunque nunca estuvo de acuerdo, él entiende que esta es mi manera de intentar ir hasta el final también. El no quiere ponerme en peligro y yo no quiero estar más a salvo. Lo que ambos hacemos es un intento de abrazo en la distancia. Tú no te rindes, yo tampoco. No tenemos opción", aseguró.

La defensora de derechos humanos resaltó que el régimen ha decidido juzgar al artista incluso cuando su salud se deteriora y aún no cuenta con un diagnóstico certero. "La crueldad de la dictadura no tiene límites", dijo.

"Como mismo se ha aliado a Putin, Cuba decide seguir violando los derechos de los cubanos, sin importarle lo que diga el mundo. En algún momento todo ese mal, para el que ya ni se esconden, se volverá en su contra. Tenemos que seguir empujando para que eso suceda lo más rápido posible. La vida de los que están dentro de Cuba, depende de la fuerza con que empujemos afuera", sostuvo.

Asimismo, subrayó que Castillo "no quiere ser un ente pasivo" mientras ocurra su juicio,y pidió desde la cárcel que "lo acompañen de todas las maneras que puedan".

"Todo lo que quieran hacer por Maykel es bienvenido y este es el momento. Ayer llenamos calles de Washington con su rostro y el de Luis Manuel. En muchos lugares los carteles siguen ahí. Hoy los imprimiremos más grandes. Y mañana, más grandes. Si pudiera cambiar de ciudad todos los días, lo haría en todas partes. Podemos hacerlo entre todos, creo que Maykel lo merece", añadió Anamely Ramos.