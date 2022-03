Despiden a trabajadores del restaurante El Cochinito por "limpiar" mesa con la frazada de piso

Tres trabajadores del restaurante estatal El Cochinito, situado en la avenida 23 de El Vedado, en La Habana, fueron despedidos por "limpiar" una mesa para comer con una frazada sucia con la que primero se había trapeado el suelo del lugar; informó este domingo el medio oficialista Cubadebate.

El suceso se dio a cononocer por una denuncia realizada por la periodista y profesora universitaria Iraida Calzadilla en su perfil en Facebook, que Cubadebate replicó el pasado 6 de marzo. "Amigos míos, tomen o no el consejo, pero ahí les va: no coman en el restaurante El Cochinito, sí, el de 23", alertó.

"Resulta que el lunes 28 de febrero, parada en la acera, vi una acción que me horrorizó y sobrecogió: una empleada de servicios 'limpió' una mesa de las que dan directo a la calle con la frazada que pasaba en ese momento al piso y luego de exprimirla en un cubo de agua renegrida ante la aprobación de dos jóvenes dependientes sentados allí mismo", relató Calzadilla.

La periodista se acercó a los empleados y les llamó "cochinos e indolentes" y les dijo que era una "falta de respeto" a los clientes. "Por respuesta tuve la risa de los tontos que solo saben defenderse con la burla", reveló.

"Pero siempre hay un ángel salvador. En eso llegó ese ángel que lo había visto todo y les dijo: 'Búrlense de la viejita que ella es periodista'. De inmediato los dos dependientes que estaban más atrás de donde se produjo el hecho, salieron a esconderse dentro del restaurante y los otros dos que permitieron la 'limpieza' de la mesa se pusieron serios y trataron, ahora amablemente, de darme una explicación", dijo.

"No la acepté, no los escuché. No hay nada que justifique semejante acto de irrespeto a personas que inocentemente comerán en una mesa a la que se le pasó una sucia frazada de piso. Intolerable", agregó Calzadilla.

Ante su relato, el Consejo de Dirección de la Empresa Restaurante Habana creó una comisión de trabajo para analizar el caso y se reunió con el colectivo laboral y directivos de El Cochinito.

"En el análisis se comprobó que el lunes 28 de febrero la unidad desarrollaba el día de la técnica y por consiguiente no brindaba servicio a la población, los trabajadores reconocieron el error cometido, tanto la auxiliar de limpieza que, violando todas las normas higiénico sanitarias, limpió la mesa con la frazada de piso, como otros dos trabajadores (dependientes) violando los preceptos éticos de un servidor público, se burlaron ante el llamado de atención de la persona que no soportó ver tan bochornoso hecho", explicó la nota de la empresa rectora difundida por Cubadebate.

Como medida por la falta, la auxiliar de limpieza y los dos dependientes que se burlaron de Calzadilla fueron separados de manera definitiva de la entidad, mientras que el capitán de salón, el administrador de la unidad y el director de la Unidad Empresarial de Base fueron destituidos de sus cargos.

"El Consejo de Dirección de la Empresa Restaurante Habana, de conjunto con sus Directores de Unidades Empresariales de Base, Administradores de Restaurantes y colectivos de trabajadores, repudiamos estos hechos, ajenos a la ética y profesionalidad demostrada por años, con el empeño del Gobierno y el esfuerzo realizado en la reparación y remodelación de las instalaciones", aseguró la institución.

Luego de permanecer cerrado varios meses por la pandemia del coronavirus, El Cochinito abrió al público en septiembre de 2021, y desde los primeros días fue objeto de crítica. "Hoy sábado 25 de septiembre de 2021, a las 12 del día, he asistido al mayor desastre culinario de mi vida. Nunca había visto tan poco profesionalismo y poco conocimiento de los elementos mínimos esenciales de la gastronomía. Esto fue en el primer turno del Restaurante "El Cochinito", comentó en Facebook un cliente en esos momentos.

Al señor le habían servido un plato de carne de cerdo con cerca de cuatro centímetros de pellejo y pelos del animal. "Por primera vez en mi vida tengo que decirle a un camarero 'me cambias la comida, porque esta no la voy a pagar'", enfatizó.