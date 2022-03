Karol G explica el profundo significado del tatuaje del corazón de espinas de su brazo

Karol G es una de las artistas latinas más influyentes de los últimos tiempos. Sus canciones traspasaron fronteras, pero más allá de su éxito musical, se ha convertido en un icono y una inspiración para miles de personas. Por eso no es de extrañar que esté en el foco y protagonizando sesiones de fotos para revistas como Allure, a quien ofreció una reveladora entrevista en la que, entre otros temas, explica el significado que esconde su tatuaje del corazón espinado.

Junto con su pelo azul, el tatuaje del corazón hecho de espinas se ha convertido en una seña de identidad más para la Bichota, pero detrás de este grabado hay una historia y así lo desveló a la citada publicación.

"La gente no sabe que este tatuaje es la apertura de mi [próximo] álbum. Quiero decir, literalmente, muchas cosas parten de aquí. El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho. Me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina", confesó la cantante, que mostró este grabado por primera vez el año pasado, en un momento de transición para ella por los cambios que estaba habiendo en su vida.

"El año pasado...te lo digo de corazón...fue un año que no sé cómo lo hicimos, pero lo superamos", comentó Karol G sobre este periodo de su vida. Pero ahora, tiene nuevas miras para estas semanas: Coachella, serie en Netflix y ¡nueva música!

Nueva música en camino

El primer y último estreno de la cantante este año fue "Mami" en colaboración con Becky G, una canción que pasó a convertirse en un himno antes de su lanzamiento y que continúa arrasando en las plataformas desde su lanzamiento.

Pero según ha dejado entrever, parece que pronto vendrá con nuevos temas en camino. No solo lo sugiere con sus palabras en Allure, también ha dejado más de una historia en las últimas semanas desvelando que tiene canciones preparadas... ¿Nos hará esperar mucho para escucharlas? ¡Esperemos que no!

