Excuñada de Anuel AA publica vídeo de él besando Astrid Cuevas y lanza fuertes acusaciones: "Los sacaste a la calle"

Anuel AA está en el punto de mira por las acusaciones que están vertiendo sobre él sus excuñadas, las hermanas de Astrid Cuevas, mamá de su hijo Pablo Anuel.

Mientras el puertorriqueño está disfrutando su relación con Yailin delante de los ojos de millones de personas, colmándola de regalos y palabras cariñosas, en las últimas horas imágenes y escritos que habrían publicado las hermanas de Astrid están corriendo como la pólvora por las redes. Imágenes y acusaciones que no dejan buen parado al reguetonero...

En uno de los vídeos que están circulando son imágenes de una cámara de seguridad en la que se puede ver al cantante abrazando y besando a la madre de su hijo. Unas imágenes que habrían sido grabadas a principios de noviembre del año pasado, poco antes de que sorprendiera a Karol G presentándose en su concierto en Puerto Rico.

Pero además de este vídeo, hay unos fuertes mensajes de las hermanas de Astrid dirigidas a Anuel AA en los que dicen que él habría echado a su hijo y su madre de casa y le tachan de "mal padre".

"Eres un puerco. Tú y toda tu familia. No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube, baja. Puerco, los sacaste a la calle. No te preocupes que ella sola no está. Miserable, poco hombre", dice la hermana de Astrid en uno de los mensajes en los que etiquetó al propio Anuel AA.

Hasta el momento, Anuel AA no se ha pronunciado sobre estos escritos ni imágenes. Por el contrario, este mismo martes presumía su amor por Yailin tras regalarle un lujoso auto.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.