El Vedado: De barrio residencial a candonga

Estalló la invasión de Putin a Ucrania, y como efecto mariposa, en mi edificio ocurrió un desacuerdo entre vecinos por el uso personal de un área común. En el frente, una vecina ha puesto ropa usada, adornos, ambientador y otros cachivaches de utilidad. ¿Estoy en contra de lo útil? No, estoy en contra de la agresión.

El Gobierno Municipal de Plaza ha autorizado, según afirma esa vecina, tomar los frentes, costados, balcones, y cualquier espacio con la única condición de no “bloquear el paso” para realizar esta actividad económica continua, y le ha puesto además el nombre: “Ventas de garaje”.

Mientras, yo seguía con atención las noticias del otro lado del mundo. Entré a un foro en la página de Facebook de El País. En los comentarios tildaban a Zelenski de “loco”, no me quedó más remedio que anotar: ¿Por qué a Fidel Castro nadie le dijo “loco” durante la crisis de los misiles?

La verdad es como el agua. Se cuela por los rincones. En este período belicista, que ha puesto en desvelo al mundo, leí por primera vez al reconocido intelectual Buenaventura de Sousa Santos. Su análisis sobre los antecedentes de esta guerra es el mejor de todos los que he leído. Su mayor crítica, tal vez debido a su origen portugués, va dirigida hacia los líderes de Comunidad Europea.

De Sousa derrumba no pocas máscaras. Para muchos cubanos radicados en Estados Unidos será difícil entender que el comunismo no solo es el mal. El problema está en la mezquindad del corazón humano. El autoritarismo se presenta de distintas formas. Si a Fidel Castro lo sacaron de la mesa de diálogo en 1962, y las potencias, entonces URSS y Estados Unidos se reacomodaron, el diálogo esta vez tampoco es entre Zelenski y Putin.

Como tampoco debió ser entre mi vecina y yo. ¿Dónde está el papel del Estado? ¿De sus instituciones? ¿Del gobernador de La Habana? ¿De la oficina de Patrimonio? ¿Alguien siquiera ha reparado en lo que representa que un vecino tome el espacio común de un edificio para realizar un negocio privado?

Cualquier persona que camine por El Vedado podrá notar de inmediato la agresión a su diseño urbano. Cada vez que la presión del norte aumenta, el régimen cubano se ve forzado a abrir su economía, pero su filosofía es la del “callejón sin salida”. Todos se alegran de los callejones sin salida. El mejor pretexto para derribar paredes. 63 años derribando una pared tras otra.

Por estos días de crisis he revisado el Decreto Ley 407 de 1952 para la Propiedad Horizontal. Al desaparecer la figura del dueño, la complejidad de la Propiedad Horizontal radica precisamente en la división por planos horizontales que se reputa en ella y que existan sobre los mismos diversos propietarios. Obviamente el área común de un edificio no debe comprometerse para una actividad personal, porque entre otras cosas, estarías anulando el derecho de los restantes convivientes.

En 2016 Word Monuments Fund, una organización independiente sin ánimos de lucro radicada en Nueva York, dotó de ayuda financiera a El Vedado, elegido entre un grupo de lugares considerados “bajo amenaza”.

Esto, entre otras cosas, quiere decir que existe un reconocimiento del riesgo del valor patrimonial de El Vedado. Ahora bien, seis años después ¿por qué deberíamos enfrentarnos a una situación como esta? Peor, ¿por qué el Gobierno municipal de Habana Vieja, en la figura de Oficina del Historiador de la Ciudad no autoriza la toma de las fachadas o áreas comunes de edificios para uso personal y en El Vedado se autoriza? ¿Por qué el Gobierno municipal de Plaza deja la solución del patrimonio de un barrio como El Vedado, considerado bajo amenaza, en manos de los vecinos? ¿Acaso los funcionarios públicos entienden la complejidad del área común de un edificio? ¿Han consultado a ver qué piensan los arquitectos, urbanistas?

He compartido varios post relacionados en mi muro de Facebook. Leí el comentario de una mujer que con gran pesar me dijo: ¿Y entonces, no podremos vender nuestros harapos? Nos están quitando las pocas oportunidades que tenemos.

Ese es el asunto, que no se puede hablar de emprendimiento cuando la única opción que te dejan es la de colgar harapos por toda la ciudad. Se dice de la arquitectura que es la expresión de la espiritualidad sobre el espacio. Entonces, ¿qué mensaje envía el régimen con esta nueva decisión tomada en su eterno “callejón sin salida”?

Continúo al tanto de lo que sucede en Ucrania. Creo que muy pocos permanecen indiferentes. A los ucranianos, Putin, Comunidad Europea y OTAN, les aplicaron la misma solución del “callejón” y ahora sobre su cielo caen las bombas.

La “venta de garaje” en Cuba no es nueva. Desde hace años acontece en lugares públicos, y fiel a su origen, ocurría de manera realmente eventual. Los precios, por ejemplo, son más o menos los mismos en todos los lugares. ¿Cómo se organizaron? Es un misterio, como lo constituye el precio de los taxis privados, por ejemplo, que varía e inmediatamente todos tienen los mismos precios. Son como especies de sindicatos de boca en boca, bien estructurados.

Hay una frase de Fidel Castro que me viene a la mente: “El problema del socialismo es que el capitalismo se hace solo, y al socialismo hay que hacerlo”.

Es evidente que en Cuba el régimen actúa al revés, pareciera que está “inventando el capitalismo” y les creería si no se tratase solamente del capitalismo para los de “abajo”. Los de “arriba” respetan leyes internacionales, firman acuerdos, colaboraciones, tienen créditos, plazos para pagar sus deudas.

¿Por qué entonces destruyen la ciudad por una razón mezquina cuando tienen locales vacíos para que esos vendedores, que ya están organizados, monten sus propias tiendas, hagan sus empresas y lógicamente donde exista correlación entre deberes y derechos?