Emblemático restaurante de Miami cierra sus puertas tras 45 años

Las Palmas Restaurant, un querido punto de encuentro para generaciones de trabajadores del centro de Miami, cierra definitivamente este viernes 15 de noviembre.

Con 45 años de historia a sus espaldas, el restaurante no solo alimentó cuerpos, sino también vínculos comunitarios que ahora se ven forzados a despedirse de uno de sus espacios más emblemáticos.

Ubicado en el 209 SE First Street, en pleno corazón del Downtown, Las Palmas sobrevivió a lo largo de décadas como una rareza entrañable: un restaurante latino, familiar y asequible, que ofrecía desde coladas y cortaditos matutinos hasta sándwiches cubanos y bistecs a la hora del almuerzo.

Su modesto mostrador al aire libre, con apenas 33 asientos, fue durante años una estación habitual para oficinistas, conductores de autobús, turistas despistados y vecinos de toda la vida.

El anuncio del cierre fue hecho a través de redes sociales:

“¡Eso fue todo, amigos! Después de 45 años sirviendo a la comunidad del Downtown de Miami, 9 de ellos bajo nuestra administración, ha llegado el día en que debemos cerrar nuestras puertas por última vez”, escribieron los actuales propietarios.

Más que un restaurante: una misión comunitaria

Los mensajes de despedida no fueron simples formalidades.

En sus palabras, la administración actual -encabezada por Mario Ferrari Magalhães y su madre Carla- destacó la dimensión solidaria que marcó sus años al frente.

“Hemos podido hacer tantas cosas: dar de comer a personas sin hogar, recaudar fondos para víctimas de desastres naturales, ayudar a niños con enfermedades terminales... tantas causas buenas”, recordaron.

Ese espíritu de servicio fue parte del legado que los nuevos dueños heredaron y transformaron. Aunque en los últimos años la clientela se tornó mayoritariamente brasileña, el local siempre mantuvo una identidad mestiza, reflejo del alma migrante de Miami.

“Es el tipo de lugar donde ves gente de todo tipo”, dijo Magalhães a El Nuevo Herald, subrayando el carácter inclusivo del negocio.

Una historia de resiliencia familiar

La historia reciente de Las Palmas está marcada por una motivación profundamente personal.

La familia Magalhães -brasileña de origen pero con décadas de arraigo en Miami- adquirió el restaurante en 2016.

Para entonces, el padre de Mario había sido diagnosticado con cáncer metastásico y buscaba dejar un sustento sólido a su esposa e hijo.

“De niño, recuerdo que hacíamos rondas los fines de semana o después de la escuela, y mi papá me llevaba al banco y parábamos en Las Palmas”, relató Mario, recordando la relación temprana de su familia con el local.

En años recientes, el negocio incluso diversificó su oferta organizando espectáculos de comedia y eventos nocturnos vinculados a la Winter Music Conference.

Todo esto ayudó a mantener a flote al restaurante, que sorteó con relativo éxito la pandemia de COVID-19.

El golpe de la inflación y el desgaste

Pero 2025 trajo consigo un escenario económico insostenible para pequeños negocios familiares como este. “Se produjeron enormes aumentos en el precio de todo, desde la carne hasta los huevos, y cambios en las políticas comerciales y los aranceles que no favorecieron a un pequeño negocio familiar”, explicó Magalhães.

A ello se sumó un verano especialmente duro para la hostelería en Miami, con una caída notable de clientes y una creciente dificultad para cumplir con el alquiler.

Aunque el repunte de ventas en las últimas semanas fue significativo -“en las últimas tres semanas he visto ventas diarias récord”- comentó el propietario—, no fue suficiente para revertir una decisión tomada por necesidad.

Despedidas y legado

Entre los muchos clientes que lamentan la pérdida está Mari Acero, empleada de Club Space, cuyas oficinas están justo frente al restaurante.

“Es un lugar muy acogedor y de gestión familiar. Ya no quedan muchos sitios así por aquí”, afirmó.

Su compañero William Cormier añadió: “Llevamos viniendo aquí el tiempo suficiente para saber lo mucho que fastidia que se vaya”.

La matriarca del negocio, Carla Ferrari Magalhães, de 65 años, cierra este capítulo con una mezcla de gratitud y resignación.

“Tengo muy buenos recuerdos de este lugar e hice muchos amigos. Voy a extrañar el centro. He vivido aquí más de 35 años y me encanta. ¡Pero estoy cansada! Y mi hijo tiene que labrarse su propio camino”, concluyó.

Un símbolo que desaparece

El cierre de Las Palmas no es solo el adiós a un restaurante más.

Es el fin de una época para Miami, donde cada vez son menos los espacios como este: informales, asequibles, centrados en la comunidad, sin pretensiones pero llenos de vida.

Su desaparición marca otro paso más en la transformación del Downtown, cada vez más entregado a una lógica comercial de grandes cadenas y rentas elevadas.

En su fachada, el aroma del café cubano y el bullicio del almuerzo ceden ahora al silencio. Pero para muchos, Las Palmas seguirá vivo en la memoria como ese sitio al que se iba más que a comer: se iba a estar, a conversar, a sentirse en casa.