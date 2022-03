Jennifer Lopez recoge premio ante la mirada orgullosa de Ben Affleck: "Apenas estoy comenzando"

Jennifer Lopez fue reconocida con el premio Icono en los iHeartRadio Music Awards, celebrados este martes 22 de marzo en Los Ángeles. Un galardón de lo más especial para la Diva del Bronx que recogió ante la atenta y orgullosa mirada de su pareja, Ben Affleck, y su hija, Emme Muñiz, que se encontraban entre la multitud.

La artista de 52 años se subió al escenario con un escotado vestido verde con transparencias que le sentaba de maravilla.

Mientras tanto, en el público, Ben Affleck no le quitó la mirada a su novia cuando pronunciaba su discurso de agradecimiento junto a la hija de la cantante, Emme, y su hijo Samuel, fruto de su matrimonio fallido con Jennifer Garner.

"Ojalá pudiera decir que los premios son lo más importante para mí, pero eso no es cierto. ¡Y no creas que no aprecio las cosas brillantes y relucientes, porque lo hago! No puedo mentir, todo el mundo sabe que lo hago. Pero no es por eso que hago esto. No es lo que más me importa. Realmente lo hago por ustedes", comentó una JLo muy emocionada sobre la tarima al recoger su estatuilla.

Un discurso en el que acabó diciendo: "Déjenme decirles algo más: apenas estoy comenzando".

La intérprete de "Jenny From The Block" volvió a dominar el escenario más tarde para una brillante presentación musical. Un espectáculo que comenzó con un homenaje de un grupo de drags que vistieron algunos de los looks más icónicos de la diva a lo largo de los años.

Este desfile de estilismos comenzó con el vestido verde de Versace e incluyó otros como el que llevó en el desfile de Dolce&Gabbana del año pasado o el que lució en el Super Bowl.

Después, ella comenzó a cantar la canción "On My Way" con un abrigo en el que se leía "Igualdad". Una prenda que se quitó para arrasar sobre la tarima cantando y bailando el tema "Get Right". Simplemente espectacular.

