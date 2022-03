Cierra el Instituto Superior de Diseño por "complicado fallo arquitectónico"

El Instituto Superior de Diseño de Cuba (ISDi) anunció este jueves el cierre de sus instalaciones docentes, ubicadas en Centro Habana, La Habana, debido a "un complicado fallo arquitectónico".

"La falta de un lugar físico no debe eclipsar nuestra voluntad creativa y de excelencia. No es una tarea fácil una nueva sede, pero estamos seguro que la tendremos", aseguró en un post en su perfil en Facebook.

No obstante, el inicio de las clases -el próximo abril- no se detendrá. El centro explicó que la docencia continuará en "espacios solidarios" de diferentes facultades de la Universidad de La Habana. "La formación de diseñadores cubanos no se ha detenido", sostuvo en un comentario.

"Seguiremos siendo el ISDi soñado por todos, y mejor. Mientras más difícil es el problema, más diseño necesita. En cualquier circunstancia habrá ISDi", advirtió el comunicado.

Lourdes Marti, una usuaria en Facebook que dijo haber sido rectora del ISDi desde su fundación hasta mediados de 1989, señaló que hace 37 años se inició una remodelación del área del edificio de Centro Habana donde se ubicarían los talleres y una reparación general. "Aunque realmente no estaba en tan malas condiciones, su terminación demoró bastante", precisó.

"¿Qué pasó durante esos 37 años? ¿Nunca le dieron mantenimiento? ¡Qué tristeza! No hay nada peor que disfrutar de cosas por las que no se luchó para tenerlas", resaltó.

Otra usuaria, Migdelis Peña Góngora, lamentó la situación y dijo que "el ISDi no es solo el edificio o la sede, pero sí es cierto que es muy importante el contacto entre docentes y estudiantes y poder estar todos los años juntos en un mismo lugar siempre ha potenciado que los más avanzados ayuden y guíen a los que comienzan. Por lo menos así lo veo yo. Y aunque ya me gradué tengo mucho sentido de pertenencia con la que sigue siendo mi casa".

"Parece que la revolución no los acompañó mucho cuando dejó que ese edificio maravilloso se destruyera como todo en Cuba. Sean críticos reten a las autoridades. Ahora tienen a sus estudiantes y profesores con bajos salarios corriendo como nómadas por todo el vedado", sostuvo otra persona, identificada como Jorge Moya Rangel, en el post de la institución.

Apenas un día antes a este comunicado, el ISDi ofreció información sobre el proceso de matrículas para estudiantes de nuevo ingreso al curso de 2022 y les citó para el edificio que ahora declara cerrado. Sin embargo, el centro no precisó qué cambió o sucedió en las últimas 24 horas para que se tomara una decisión tan drástica.