Gobierno cubano centraliza aún más la ciencia con su nueva Ley General de Ciencia e Innovación

El régimen cubano presentó un nuevo proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que, aunque se anuncia como una herramienta para “promover, desarrollar y ordenar” la actividad científica en el país, consolida un modelo profundamente centralizado donde el Estado conserva el control absoluto sobre la investigación, la producción de conocimiento y su circulación.

El texto, publicado este 6 de diciembre por la Asamblea Nacional junto a un correo electrónico para enviar opiniones ciudadanas, se presenta como parte del proceso legislativo previo a su discusión en el Parlamento la próxima semana.

La propuesta llega en un momento de fuerte deterioro del sector científico, con bajos salarios, fuga de talentos, laboratorios desactualizados y escasez de financiamiento. Pero lejos de apostar por mayor autonomía institucional o apertura, el proyecto de ley fortalece la estructura de mando vertical que rige la ciencia en Cuba.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) queda ratificado como organismo rector en todos los niveles, con capacidad para coordinar, fiscalizar y dirigir las políticas, fondos, estrategias nacionales y territoriales, lo que convierte cualquier iniciativa investigativa en un proceso subordinado a la planificación estatal.

El documento define la ciencia como un “bien público al servicio del socialismo” y subraya que todo actor, desde universidades hasta empresas privadas, cooperativas, proyectos locales e incluso científicos independientes, debe operar dentro de un sistema único, regulado, supervisado y evaluado por el Estado.

La gobernanza se concibe como planificada y multiactoral, pero siempre bajo la conducción del CITMA y el Consejo de Ministros. Incluso la ética científica queda bajo control estatal, puesto que se prohíben expresiones que “generen alarmas o falsas expectativas” y se exige discreción en investigaciones vinculadas a objetivos económicos, políticos o de seguridad nacional, categorías que, en Cuba, tienen un alcance extremadamente amplio.

Otro elemento central es el control sobre la información científica. El proyecto establece la creación de un Sistema Nacional de Información que integrará todas las publicaciones, datos, resultados e indicadores, administrado por el CITMA.

La ciencia abierta se menciona en términos discursivos, pero la infraestructura digital será centralizada, y toda la producción científica deberá pasar por canales oficiales, lo que limita la autonomía editorial y la circulación independiente del conocimiento.

La publicación de la ley se acompaña de un llamado a la “participación ciudadana”, pero el proceso se limita a enviar opiniones por correo electrónico, un mecanismo ya habitual en la Asamblea Nacional que rara vez implica modificaciones sustanciales.

Mientras el gobierno intenta mostrar transparencia, la norma consolida el control político sobre un sector clave para el desarrollo del país, en un contexto donde muchos científicos jóvenes abandonan Cuba en busca de mejores condiciones, libertades de investigación y posibilidades reales de innovación.

El Parlamento analizará el proyecto en su próximo período de sesiones que inicia el 18 de diciembre. De aprobarse, como es ya sabido en la política cubana, la ciencia cubana quedará aún más subordinada a la lógica estatal, reduciendo los márgenes de autonomía y profundizando la dependencia de un modelo centralizado que ha mostrado escasa capacidad para retener talento y generar avances sostenibles.