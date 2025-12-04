Acusan a estudiantes de Medicina en Santiago de Cuba de plagiar trabajos finales de asignatura

Vídeos relacionados:
La facultad No. 1 de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba enfrenta una fuerte polémica tras la denuncia pública del comunicador Yosmany Mayeta Labrada, quien informó en sobre un presunto caso de fraude académico masivo que involucra a estudiantes de segundo año.
Según el comunicador, los alumnos que cursaron la asignatura “Sangre y Sistema Inmunológico” fueron acusados de plagio en su trabajo final, lo que ha generado indignación, protestas internas y un ambiente de tensión generalizada dentro del centro.
De acuerdo con los testimonios que el comunicador compartió, los estudiantes aseguran que el trabajo fue elaborado siguiendo las indicaciones de los profesores, y que la acusación es injustificada.
La materia no tiene examen final, por lo que la calificación depende exclusivamente de ese informe bibliográfico.
Los alumnos alegan además que no recibieron orientación adecuada durante las tres semanas en que la facultad suspendió clases por el paso del huracán Melissa y la epidemia que afecta a la provincia.
Pese a ello, se les exigió entregar un trabajo con múltiples requisitos técnicos y metodológicos, sin acceso a internet para consultar bibliografía actualizada.
Mayeta señaló que el conflicto escaló después de que los docentes informaran que todos los trabajos serían marcados como plagio sin mostrar pruebas concretas, lo que desató el desconcierto entre los jóvenes, temerosos de perder el curso o enfrentar sanciones disciplinarias.
La gravedad de la situación habría motivado la convocatoria de una reunión extraordinaria con la participación de la decana, directivos académicos, representantes de disciplina, padres y autoridades del Ministerio de Educación Superior.
En su publicación, el comunicador describe un clima de “hostilidad e incertidumbre” dentro de la facultad, y cita testimonios de estudiantes que exigen una revisión justa, técnica y transparente para evitar sanciones colectivas.
Preguntas frecuentes sobre el plagio en trabajos finales en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba
¿Qué desencadenó la acusación de plagio en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba?
La acusación de plagio surgió tras la denuncia pública realizada por el comunicador Yosmany Mayeta Labrada, quien informó sobre un presunto fraude académico masivo que involucra a estudiantes de segundo año en la asignatura “Sangre y Sistema Inmunológico”. Los alumnos fueron acusados de plagiar sus trabajos finales, lo que generó protestas e indignación dentro de la universidad.
¿Por qué los estudiantes consideran injusta la acusación de plagio?
Los estudiantes alegan que elaboraron el trabajo siguiendo las indicaciones de los profesores y que no recibieron orientación adecuada durante las tres semanas en que la facultad suspendió clases debido al huracán Melissa y una epidemia en la provincia. Además, se les exigió cumplir múltiples requisitos técnicos sin acceso a internet para consultar bibliografía actualizada.
¿Cómo ha reaccionado la universidad ante la acusación de plagio en los trabajos finales?
La situación ha llevado a una convocatoria de una reunión extraordinaria con la participación de la decana, directivos académicos, representantes de disciplina, padres y autoridades del Ministerio de Educación Superior. Esto sugiere que la facultad está tomando medidas para abordar las preocupaciones de los estudiantes y buscar una solución justa.
¿Qué impacto ha tenido esta situación en el ambiente académico de la universidad?
El clima dentro de la facultad se ha descrito como de “hostilidad e incertidumbre”, según el comunicador Mayeta Labrada. Los estudiantes temen perder el curso o enfrentar sanciones disciplinarias, lo que ha aumentado la tensión y el malestar general en el entorno académico.
