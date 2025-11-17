Universidad de La Habana clasificó a competencia latinoamericana de programación en Chile 2026

Competencia de programación en la Universidad de La Habana

El equipo UH-POP de la Universidad de La Habana ganó la final regional del Caribe del ICPC y aseguró su pase a la competencia latinoamericana que se celebrará en Chile en 2026.

La UH anunció en su perfil oficial de Facebook que su Facultad de Matemática y Computación clasificó cinco equipos entre los ocho primeros lugares de la Final Regional Caribeña del Concurso Internacional Universitario de Programación (ICPC), celebrada el pasado 8 de noviembre en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI).

Captura Facebook / Universidad de La Habana - UH

El equipo UH-POP se alzó con el primer lugar en el Caribe y el puesto 33 en toda Latinoamérica, asegurando su clasificación para la superregional PDA, que se realizará en Chile en 2026.

El grupo está integrado por John Mauris López Ramos (C3), Ernesto Abreu Peraza (C4) y Eduardo Brito Labrada (C4).

En la competencia participaron 51 equipos del Caribe y 558 en toda América Latina, lo que consolida el evento como uno de los más prestigiosos del continente en el ámbito universitario.

También sobresalieron otros conjuntos cubanos, como ACXioma, de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), que obtuvo el segundo lugar, y Yo elijo a Bulbasaur, de la Facultad de Física de la UH, que alcanzó el tercer puesto.

La publicación de la Universidad de La Habana resaltó el talento de los estudiantes que representaron a la institución en esta competencia.

En octubre, los laboratorios de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana acogieron el inicio de la etapa clasificatoria para la ICPC, que marcó la apertura del ciclo competitivo 2025–2026.

La información fue dada a conocer por la propia Universidad de La Habana a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, donde celebró el entusiasmo y la preparación de sus estudiantes, destacando que “la pasión por la programación” vuelve a llenar los laboratorios de la facultad.

El ICPC reúne cada año a cientos de equipos universitarios en todo el mundo, que compiten en desafíos de lógica, algoritmos y resolución de problemas por un lugar en la gran final internacional, prevista para 2026.

En esta etapa clasificatoria, estudiantes de distintas universidades cubanas midieron su talento frente al reloj y la complejidad de los retos planteados, buscando asegurar un cupo en la próxima Final Caribeña, antesala de la competencia global.

La publicación destacó el ambiente de cooperación, estrategia y alto nivel académico, así como el compromiso de los futuros ingenieros y programadores de la isla con la excelencia tecnológica.

En 2024, el grupo recibió un cupo especial para la final caribeña del ICPC, reconocimiento otorgado por su rendimiento sostenido y su desempeño en competencias previas.

Ya en ediciones anteriores, como en 2021, Cuba logró situarse entre los diez primeros lugares de América Latina dentro del circuito del ICPC, un logro alcanzado gracias al trabajo conjunto de alumnos y mentores de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. Aquella actuación fue considerada un hito para el país, al competir con universidades de gran prestigio en el continente.

Desde 2018, cuando los equipos cubanos comenzaron a integrarse de manera sistemática al certamen, el interés por la programación competitiva ha crecido entre los jóvenes universitarios.