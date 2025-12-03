Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas admite fallas en títulos y ordena reimpresión urgente

Vídeos relacionados:

La Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM) reconoció públicamente que algunos de los títulos emitidos recientemente presentan problemas de calidad en la impresión.

La institución reconoció, específicamente, “dificultades en la conservación de la tinta”, y orientó a los graduados afectados a acudir “lo antes posible” a la Secretaría General de la institución para gestionar una reimpresión y la firma correspondiente “en este propio mes de diciembre”.

En una nota divulgada por TV Yumurí, la UCMM explicó que fue informada “desde hace varios días” por egresados que detectaron el defecto en sus documentos.

Ante ello, aseguró que ya está notificando a quienes se encuentran en esa situación para que se presenten en la universidad y puedan “solventar” el problema mediante la reimpresión del título y su posterior validación con la firma de “las autoridades involucradas”.

El comunicado —firmado por el rector— incluyó además disculpas públicas a los graduados perjudicados y un compromiso institucional de resolver “lo antes posible” la “insatisfacción creada” por el fallo.

La universidad afirmó que, desde su condición de “servidores públicos”, trabajará para dar respuesta rápida a los afectados.

El episodio en Matanzas se conoce en un contexto más amplio de polémicas recientes relacionadas con la emisión y manejo de documentación académica en Cuba.

La Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez admitió la entrega de títulos con errores en datos de registro (tomo, folio y número) y anunció su reposición, alegando una “falla técnica” del sistema de diseño usado para la impresión.

Las autoridades universitarias señalaron que el error es responsabilidad exclusiva de la institución y no afecta la validez legal de los estudios ni los derechos académicos de los egresados.

No obstante, varios estudiantes han expresado su preocupación por el impacto que esto podría tener en trámites posteriores.

Tras detectar la falla, se realizaron análisis para determinar el alcance del problema y las afectaciones concretas.