Cubanos critican silencio de prensa oficialista tras incendio de cinco ómnibus

Internautas cubanos criticaron a la prensa oficialista por guardar silencio sobre el incendio que destruyó cinco ómnibus en un parqueo de Habana del Este.

"Mucha información en el noticiero de esta noche sobre otro combatiente de las fuerzas armadas que fallece y lo del incendio ¿para cuándo?", escribió en Facebook un internauta que se identificó como Maykol Ledesma.

Captura de pantalla de Facebook

Tras el comentario varias personas emitieron criterios sobre la incapacidad de la prensa estatal de abordar temas que tienen un elevado impacto social y son de interés ciudadano.

"Somos especialistas en dar las noticias más importante, lo de las guaguas era una bobería, aquí se sobran los carros de transporte, manera de tapar el sol con un dedo", mencionó David Ivonnet Sánchez.

"Seguro que si el incendio hubiera sido en Estados Unidos, segurito que lo hubiesen puesto", resaltó Nelson Medina Ferrer.

"En el menticiero lo único que hacen es desinformar a la gente, mejor espero mas noticias de algún medio serio", respondió Franklin Peña.

"No sé para qué se quejan del noticiero, ¿todavía no se han dado cuenta que informan lo que les conviene? De lo que pasa en Cuba no van a hablar y si lo hacen es para decir que fue sabotaje pagado por EE. UU.", resaltó Juan Carlos Bolaños Plutín.

"La prensa cubana recibe órdenes, gracias a las redes sociales nos mantenemos informados,gracias a las redes sociales muchos encontraron ayuda mientras la cuarentena nos asfixia", dijo Ignacio Agramonte.

El incendio de este sábado en La Habana llamó la atención de muchos internautas, que no entendieron cómo se produjo un incidente que destruyó cuatro vehículos Yutong y uno de la marca Diana.

Al parecer, los bomberos no llegaron a tiempo para sofocar el fuego y los cinco ómnibus fueron carbonizados, aunque el silencio institucional no ha permitido saber si las guaguas estaban operativas o dadas de baja por algún problema técnico, ya que en las imágenes que se divulgaron se aprecia que uno de ellos estaba montado sobre un dispositivo de suspensión sin que llevara neumáticos.

Hasta el momento ninguna fuente oficial ha dado explicaciones de lo que ocurrió ni el valor de los daños que ocasionó el fuego.