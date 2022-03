Preparan documental sobre cantautor cubano Pablo Milanés

La vida del cantautor cubano Pablo Milanés será contada en un documental que está preparando su hijo, el realizador audiovisual Fabien Pisani.

La cinta, según el productor de cine mexicano Carlos Sosa, retratará sus años como fundador de la Nueva Trova Cubana, pero también registrará la etapa actual del trovador, cuando ha retomado las giras artísticas tras superar problemas de salud.

"Ya estamos filmando, calculo que será a mediados del año próximo que terminemos; acabamos de estar en España en un concierto de Pablo (como parte de su gira Días de luz 2022, que se prolongará hasta abril), filmamos en La Habana, vamos a filmar en Ciudad de México, también en una gira por Miami, Nueva York, San Francisco, y Los Ángeles, en algún momento de la filmación vamos a ir a Brasil, y quizá a Argentina", reveló al diario El Sol de México.

Pisani, nacido en 1971, es un productor de largometrajes, documentales, audiovisuales institucionales y eventos culturales que reside en Nueva York.

Cuenta en su haber la producción de largometrajes como "7 días en La Habana" y "En la caliente", de este último también fue guionista y director. También estuvo al frente del festival Musicabana, que se celebró en la capital cubana en mayo de 2016, meses después del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Pablito, que acaba de cumplir 79 años, actualmente está de gira por España como parte de su gira "Días de Luz", que durante el año pasado lo llevó también a Estados Unidos, donde se presentó con éxito en escenarios de San Francisco, Los Ángeles, Florida, Nueva York y Washington.

En reciente entrevista a la agencia EFE, el trovador explicó que escogió el disco "Días de Luz" para los conciertos, porque durante la reclusión por la pandemia solo pensaba en cuándo volvería a disfrutar de esos días de luz otra vez.

"No pensaba que me iban a hacer quedar mal las transnacionales, los gobiernos, los partidos, etcétera, etcétera; y que no iban a contar con el ser humano en absoluto. Pero bueno, no acaban de terminar. Y aquí estamos esperando y esperando...", dijo.

En 2017 el realizador cubano Juan Pin Vilar dirigió el documental "Pablo Milanés", en el que el famoso cantautor habló por primera vez de temas como su infancia, el triunfo revolucionario, su paso por las UMAP, la relación con su madre y su primera esposa, entre otros.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.