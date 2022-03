Piden ayuda para activista cubana varada en Rusia

Activistas de la sociedad civil cubana apelaron este sábado a la solidaridad de sus compatriotas para ayudar a la joven activista Alizandra Torres Villanueva, presa del 11J que se encuentra varada en Rusia tras salir huyendo de la represión en Cuba.

“La activista Alizandra Torres Villanueva, presa política del 11J cuya detención fue documentada por Human Rights Watch (HRW), llegó a Moscú huyendo de la persecución política en Cuba el mismo día que comenzó la invasión a Ucrania. No ha podido salir del allí por falta de fondos”, indicó en redes la artista y activista cubana, Salomé García Bacallao.

Detenida en la ciudad de Cárdenas tras las históricas protestas del 11J en Cuba, Torres Villanueva estaba acusada de instigación a delinquir. Según la información archivada en el listado de detenidos elaborado por Cubalex y el grupo Justicia 11J, la joven había sido identificada por videos de las protestas y estuvo escondiéndose durante un tiempo desde su participación en las manifestaciones de ese día en su ciudad.

Madre soltera de 3 hijos, Torres Villanueva (25 años) temía por su libertad y había decidido esconderse de los represores de la Seguridad del Estado, que habían empezado a “recoger a sus amigos”. Detenida y liberada con una multa el 26 de julio, la activista se estuvo quedando con la abuela, al cuidado de su bisabuela de 90 años.

En un video grabado tras los acontecimientos del 11J, la joven informó que había sido citada por la Contrainteligencia Militar de Cárdenas e hizo responsable a los represores por cualquier cosa que pudiera sucederle por participar en las pacíficas manifestaciones.

“No me metí en una tienda, no robé, no ataqué a ningún policía ni cometí ningún desacato. Pero aquí todo funciona como le da la gana a cada quien y yo ya me cansé de esconderme por defender las ideas que tengo. Me manifesté pacíficamente en las calles como hizo media Cuba”, reivindicó la joven activista.

“Soy una cubana más que se cansó”, añadió en el video que en aquel momento envió a su tía antes de acudir a la citación.

“Ella es Alizandra Torres Villanueva. Su familia denuncia que está detenida en Cárdenas, Matanzas, desde el 21 de julio. Está siendo acusada de instigación a delinquir. Envió este video a su tía antes de acudir a la citación”, compartió García Bacallao días después de las protestas en un hilo de Twitter en el que ofreció información sobre la activista y su situación tras las manifestaciones.

Según la coordinadora del grupo Justicia 11J, “Alizandra ayudó en Cárdenas a recoger donaciones y repartir medicamentos”. A finales de julio, García Bacallao informaba de la liberación de Torres Villanueva.

“Ya Alizandra está libre y ahora está acompañando a familias de otras personas detenidas en hacer públicas sus denuncias y hacer llegar aseo y productos básicos a las cárceles. Ella fue quien grabó este vídeo que ha circulado en las redes de la madre de Orlando Félix Vega Córdoba”, indicó en un tuit la también editora de la revista independiente Hypermedia Magazine.

Ahora, tras su escapatoria de la isla y su imposibilidad de salir de Rusia, un país que tiene limitado sus vuelos y uso del espacio aéreo tras la invasión a Ucrania ordenada por Vladimir Putin, la activista necesita ayuda económica para encausar sus planes migratorios.

“Si alguien quiere y está en capacidad de ayudarla, me pueden escribir para ponerles en contacto. Como ella hay cientos de cubanos desamparados en Rusia. Los diplomáticos cubanos no nos representan”, expresó García Bacallao.

Mientras, varios cubanos varados en Rusia han venido denunciando en redes sociales y medios de prensa independientes que se sienten abandonados y están atravesando por un duro momento sin comida, trabajo, ni dinero, en medio de la invasión de Putin a Ucrania.

Recientemente, varios de ellos compartieron su testimonio con CiberCuba e indicaron que están viviendo días muy difíciles sin que las autoridades de la isla den una respuesta clara sobre cuál será el proceder para solucionar los diferentes casos.

"No se dice nada de los vuelos, de cuándo abren. No hay trabajo aquí. Necesitamos una respuesta o solución", denunció una mujer que confesó sentirse inquieta. "Formo parte de un gran grupo de cubanos que nos encontramos varados en Rusia por la restricción de vuelos Cuba. Estamos desesperados, la Embajada cubana no tiene respuesta para los que estamos acá, que no podemos trabajar y que debido al cierre de vuelos estamos ilegal. La policía nos meterá presos si pasamos de los 90 días", dijo.

"No sabemos qué hacer, no tenemos dinero, ni comida, pasamos frío y además no podemos trabajar para subsistir hasta que se resuelva el conflicto bélico. Solo nos dicen que Cuba no tiene aviones que hagan estos viajes largos. ¿Cuba no puede rentar unos aviones y poner unos vuelos humanitarios para sacarnos de este país?", se preguntó la mujer.