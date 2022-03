Cubanos enfrentan a policías por violenta detención en cola en La Habana: "Abusadores"

Decenas de cubanos se enfrentaron a la Policía a gritos de "Abusadores", tras presenciar la violenta detención de un hombre en una cola para comprar pañales en La Habana.

El hecho ocurrió el pasado 26 de marzo en una tienda ubicada frente al Malecón, en El Vedado, donde un hombre que había venido desde Mayabeque a comprar fue detenido y golpeado por los agentes de la policía, según un video grabado por el portal Cubanos por el Mundo.

Quienes estaban en la cola afirmaron que el hombre había venido "de Mayabeque a comprar sus culeros", y consideraron que la detención era "un abuso".

Muchos cubanos viajan a otros territorios para comprar este y otros productos, que aunque son de altísima demanda escasean en los mercados del país. Las colas son interminables y suelen ser vigiladas por la policía.

Recientemente las autoridades dijeron que una inmensa cola para comprar pañales en Ciego de Ávila "generó colas, aglomeraciones e indisciplinas", por lo cual en ese territorio se regularía la venta del producto.

En el listado de productos regulados se incluyeron, además de los pañales desechables, las toallitas húmedas, las almohadillas sanitarias y los cigarros H. Upmann y Popular, los cuales se venderán por consejo popular en las cadenas de tienda Caribe y CIMEX.

En otras regiones como Sancti Spíritus se están vendiendo los pañales por la libreta de abastecimiento, lo cual también ha generado polémica pues "se beneficia a familias que no necesitan este insumo".

Muchos residentes de la zona criticaron la medida alegando que ese producto, tan escaso como necesario, debía haberse comercializado solo a familias que tienen niños en sus casas.

El tema de la escasez recorre todos los ámbitos de la vida cotidiana en Cuba. El otro día una mujer confesó que hizo seis colas en un día y no alcanzó más productos que "perritos calientes". "No sé desde cuando no me como un pan, esto está imposible", aseguró.

En ese contexto de pobreza y desigualdad, la represión policial suele ser el único recurso del Gobierno contra el descontento popular que generan las colas y la crisis generalizada del país.