Cubanos hacen multitudinaria cola para comprar en el mercado de Cuatro Caminos en La Habana

Una multitud de cubanos se concentró este jueves en los alrededores del mercado Cuatro Caminos en La Habana, para tratar de adquirir algún alimento o producto de primera necesidad, en medio de la aguda escasez que afecta al país.

En Facebook, un usuario identificado como Raynolds Tabares compartió un video donde puede distinguirse con claridad la enorme cantidad de personas reunidas en el lugar.

“Bestial la herida. ¡Cómo está esto aquí! Y eso es una cuadra. Del lado de allá hay otra más”, afirmó el internauta mientras filmaba la multitudinaria concentración con su celular. Más de 1,000 personas reprodujeron el clip y criticaron al gobierno por la falta de comida, artículos de aseo y otros productos que solo pueden adquirirse en las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC).

Cuatro Caminos comercializa en MLC la mayor parte de sus bienes y servicios. Sin embargo, en un área del mercado también se expenden en pesos cubanos algunos artículos básicos como pollo, aceite y detergente.

Desde la página digital Qva en Directo se compartieron imágenes de la gigantesca congregación. “Que nadie invente después con estas imágenes (...) Esto es una expresión de las cosas que se deben arreglar urgente”, refiere la descripción del post.

Cientos de foristas dejaron su opinión en la publicación. “¿Y cuál es la novedad? Ese es el día a día del cubano hace mucho tiempo. No veo apuro ninguno en arreglarlo, parecen que quieren otro 11J”; “Lo que quieren es que el pueblo se pase la vida haciendo colas para que no tengan tiempo en salir a protestar de nuevo”, afirmaron dos internautas.

“Yo hice una así o peor hace una semana y a los ocho días, cuando me tocaba comprar no alcancé pollo y la policía no quiso darnos derecho de esperar al próximo día, y hasta me querían llevar presa tan solo por intentar decirles que necesitaba la comida. Es un maltrato total, como si fuésemos animales. Tenemos que fugarnos de los centros laborales, pasarnos ocho días y más rectificando la cola, madrugando, tirados como animales en las aceras durante horas, para al final no alcanzar nada”, agregó otra persona.

Varios usuarios especularon sobre el motivo de la cola. “Seguro es pollo lo que vendieron, es increíble pero en este país comer pollo es un lujo, solo hay en las tiendas MLC o en las casas de los dirigentes”; “Yo escuché decir que sacaron aceite, detergente y máquinas de afeitar y eso no lo venden desde hace meses”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Mientras, desde el perfil de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática llegaron otras instantáneas, esta vez del despliegue policial que generó la aglomeración. Hasta la zona llegó incluso un camión de la PNR, además de patrullas y oficiales del Ministerio del Interior.

En Twitter otra foto permite apreciar que la cola se extiende por varias cuadras y se explica que, al menos desde las 8:00 a.m., ya estaban allí muchas de las personas que se decidieron a hacer la fila, con la esperanza de alcanzar alguno de los productos básicos.

En los últimos días, la escasez de combustible ha generado también largas colas en servicentros del país. Según la empresa estatal Cupet, la distribución de gasolina y diesel se ha visto afectada en toda la isla por el incremento de la demanda, por lo que desde el domingo se han distribuido niveles de combustible superiores a los habituales sin que se resuelva todavía la falta del producto.

En febrero pasado, otra aglomeración tuvo lugar en La Habana para adquirir cigarros. De acuerdo con el medio independiente Cubanet, más de un centenar de cubanos se reunieron en las afueras de una tienda conocida como "La Pecera", ubicada en la calle 23 y O, en La Rampa.

El mercado Cuatro Caminos es zona frecuente de colas. En octubre de 2021, tras su reapertura, una larga fila de clientes se extendió por varias cuadras en espera de ser atendidos, aun cuando la oferta era reducida, pese al intento de las autoridades de CIMEX por presentar los anaqueles llenos.

En 2019, tras su inauguración oficial, se produjeron hechos de vandalismo a partir de la mala organización de la venta en el establecimiento y la falta de comida en otras tiendas y mercados de la capital. El edificio, recién restaurado por los 500 años de La Habana, sufrió daños económicos de hasta 2,000 USD, por la rotura de tres puertas enrollables, un paño de puerta de cristal y barreras de circulación.