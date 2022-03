Guardia Costera de EE.UU. suspende búsqueda de cubanos que salieron de la isla en tabla de surf

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) suspendió este lunes la búsqueda de dos migrantes cubanos que salieron de la isla en tabla de surf con motor.

A casi 48 horas de haber iniciado la búsqueda, los oficiales decidieron detenerla, a la espera de nueva información, e insistieron en que si alguien sabe algo sobre el caso, o ve una embarcación similar a la mostrada en sus redes, se comunicara con el teléfono referido.

"Nuestros equipos están buscando a dos hombres cubanos en una tabla de surf con motor y pontón después de ser alertados de que se fueron de Cuba el martes y no llegaron a Key West", había dicho en Twitter este sábado la USCG.

El post iba acompañado de una fotografía de la rudimentaria embarcación y un llamado a la ciudadanía a ofrecer información que pudiera ayudar a la localización de los migrantes, a través del número 305-292-8727.

El pasado 24 de marzo, la Guardia Costera informó acerca del rescate, a unas 15 millas al sur de Islamorada, de un hombre que había salido de la playa de Varadero, en la provincia de Matanzas, en una tabla de windsurf, dos días atrás. Cuando lo encontraron, presentaba síntomas de deshidratación y fue trasladado a un hospital.

Luego se supo que su nombre era Elián López y trabajaba como instructor de buceo en Cuba. Además, una familiar suya dijo a la prensa local que la razón por la cual habría arriesgado su vida de esa forma era que él había sobrevivido a un cáncer de colon, pero tenía una colostomía, y necesitaba acceder a una atención médica que en Cuba no existía.

Una vez se recuperó, las autoridades migratorias permitieron a López permanecer en territorio estadounidense. En una entrevista que concedió a Univisión 23, el cubano confirmó que su intención era cuidar de su salud en Estados Unidos.

“La travesía fue muy difícil, no era lo que estaba esperando en cuanto a las condiciones del viento, sobre todo. Una ola de cuatro metros frente a ti por este lado, otra de dos metros de frente viniendo y yo pensando ‘¿cómo gestiono esto?’”, declaró al medio americano.

“En dos ocasiones el oleaje me sacó de la tabla, ahí es cuando pierdo mis espejuelos de visión. Sacar la vela del agua y tratar de no caerme fue frustrante. Cuando me volvía a levantar y me revisaba posición... Me daba cuenta de que no había avanzado nada”, contó.

López fue rescatado gracias a que viajaba con GPS y celulares, por lo cual fue capaz de comunicarse con su familia y notificar a las autoridades de Estados Unidos.

Sin embargo, el caso del buzo no es la norma. Por lo general, la USCG repatria a los migrantes que localiza. En el año fiscal en curso, que inició el primero de octubre de 2021, más de mil cubanos han sido interceptados y, en la mayoría de los casos, han sido deportados a Cuba.