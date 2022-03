Cubanos responden indignados a artículo en Cubadebate sobre el éxodo masivo

La prensa oficialista cubana ha vuelto a hacer un ejercicio de cinismo al analizar el éxodo migratorio actual y atribuirlo al “derecho a migrar” que ejercen libremente los cubanos, no porque vivan en la miseria material o espiritual, sino porque consideran que “no tienen suficiente”.

Un artículo publicado este martes en Cubadebate bajo el título de “Metáfora de la isla en fuga y otros mitos (anti)cubanos” pretendió esclarecer las causas de la actual crisis migratoria cubana y criticar a quienes “politizan” un fenómeno que ha lanzado a decenas de miles de cubanos al mar, a las selvas y a manos de traficantes de personas en el último año.

“Se asume el asunto como un indicador del fracaso del modelo socialista; como una derrota de la sociedad de la que, se presume, la gente o escapa, o se exilia. Me pregunto cuándo se instaló el socialismo en Haití, Honduras, El Salvador, Guatemala o México, emisores principales de almas migratorias hacia los EE.UU.”, observó cínicamente el autor del artículo, oculto tras el alias de José David País Santamaría.

Comparando las causas de la migración cubana con la de estos países, el autor procuró ocultar las motivaciones más allá de las económicas que impulsan a miles de cubanos, conscientes de que su pobreza o las trabas a su prosperidad no provienen del embargo estadounidense, sino del “bloqueo” de las fuerzas productivas que mantiene el régimen cubano como mecanismo en su estrategia de perpetuarse en el poder.

“Tenemos el derecho a migrar y lo ejercemos. No es correcto justificar la decisión maldiciendo al país. Sobre todo si quien decide emigrar no escapa de un conflicto potencialmente mortal; de calles inseguras copadas por bandas; de miseria extrema y hambre; de postguerra; de carencia de atención médica; de ausencia de derechos al estudio o el trabajo; y tantos etcétera”, consideró el vocero del régimen.

Tensando al límite la hipocresía oficial que reclama el libre flujo de remesas provenientes de aquellos cubanos considerados durante décadas como “escorias” y “gusanos”, el autor del libelo sentenció que “la emigración es parte de la nación”.

“Con valentía hay que decir que el esfuerzo de cubanos afuera, ha sido vital para sostener a miles de familias aquí, y que ese aporte a la economía de la isla es inmenso y lo seguirá siendo”, profetizó el sujeto tras el falso perfil de País Santamaría, defendiendo la existencia en el futuro de un modelo económico dependiente de las remesas en lugar de generador de riquezas.

Sin embargo, el artículo entra en contradicciones: si el éxodo de cubanos responde al libre ejercicio del “derecho a migrar”, ¿por qué se culpa a “los bloqueos y las agresiones” de la estampida de los jóvenes, de las familias rotas y del dolor de la separación?

“Que los jóvenes se vayan es parte de la guerra contra la isla”, sostuvo el articulista de Cubadebate, sin reparar que unas líneas más arriba glosaba ese impulso como parte del entorno libre y amigable que el régimen propicia para el ejercicio del “derecho a migrar”. “Que se reconozca a los verdaderos culpables”, pidió.

"Cubadebate insiste en seguir buscando culpables externos y no tiene el valor de darle la cara a los fenómenos internos que provocan la emigración masiva de estos tiempos. Este artículo cuando menos es una hipocresía", señaló uno de los lectores indignados en los comentarios.

"No justifiquen más y no le den más vueltas al asunto. Las personas emigran de aquí porque no tienen futuro ni lo tendrán. Porque esto dicho al buen cubano es un desastre de país. El Cubano prefiere irse para Haití, Groenlandia, Irak, Siria, Ucrania. Antes de quedarse aquí, está bueno ya de muela señores: este modelo o sistema no sirvió, no sirve y no servirá", dijo otro

"Hay un solo culpable de la ‘metáfora’. El éxodo es y será inevitable porque la causa es el desgobierno, la falta de libertades individuales y la pésima economía. Cada vez que toman una acción es peor a la anterior y se prefiere vivir de la caridad, en vez de liberar fuerzas productivas y dejar a la gente hacer, crear, producir. La causa es la mentira constante, la burla permanente a un pueblo que tiene hambre y carencia de todo tipo, mientras sus gobernantes viven como burgueses".

"El artículo está totalmente alejado de la actualidad de Cuba. No se aborda la realidad objetiva y las causas actuales de la emigración. Mas del 70% de la población perdió la Fe, pues no hay una Luz al final del camino. Un modelo económico que no funciona y cada vez que lo maquillan, no muestra resultados, pues los cubanos desean simplemente vivir sin tanta miseria".

"El artículo da risa de principio a fin, nada de lo que dice es verdad; es un pataleo para hacer creer que estamos ante un proceso migratorio normal y común como en cualquier país; y no es así, es una estampida, la gente no aguanta más seguir viviendo aquí, reconócelo, tu escrito da risa".

"Ustedes tienen que agradecer todos los días que Cuba no tiene fronteras terrestres, porque se iban a quedar 4 gatos". “Ahora mismo el pueblo cubano solo tiene la opción de escapar, la cárcel o vivir en la degradación humana mientras a sus dirigentes les crece la barriga cada día más, hasta el de con filo ya se está cebando"; opinaron otros.

"El fracaso del sistema es una realidad innegable, la realidad lo dice todo. Soy viejo y tengo la experiencia de haber visto esto que le llaman ‘reordenamiento’ con otros nombres en muchas ocasiones. En un momento creí que era posible seguir este camino y avanzar, y después vi que avanzaba una cúpula escogida y sus incondicionales. Todo era un fraude. Gracias a dios lo vi; otros mueren sin saber que fueron engañados siempre", expresó otro de los cubanos irritados por el cinismo derrochado en el artículo del medio oficialista.