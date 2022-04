Activista cubana Yahima Díaz denuncia acoso sostenido de la Seguridad del Estado

La activista cubana Yahima Díaz denunció este sábado el acoso sostenido y selectivo de la Seguridad del Estado contra su persona.

"Llevo días en los que a cada paso que soy fuertemente seguida y las personas que me rodean así lo pueden verificar", aseguró la activista a través de un post en su perfil de Facebook.

Díaz se identificó como una persona que pretende no llamar la atención y sus cosas las hace a sola, pero no consideró normal encontrarse todo el tiempo con policías, informantes de la Seguridad, militares y personas que dirigen un operativo en su contra.

"No creo normal que me siente en un parque y se sienten personas delante de mi y comiencen a tirarme fotos y tratando de ver con quién converso o con quién ando", enfatizó.

La joven cubana adelantó que no permitirá que oficiales de la policía política la intimiden ni que se normalice la persecución a personas, que como ella, denuncian las arbitrarierades que comete el régimen.

"Hay que denunciar ante el mundo el estado de represión que vivimos por pensar con criterio propio,hablar,ir a una iglesia,ayudar a familias ,ser periodista de la verdad y de la realidad del pueblo,ser escritores que no bajan la cabeza ante ellos", agregó.

En su defensa, Díaz reiteró que no es terrorista ni tiene armas, solo tiene la palabra y la denuncia de lo que está mal en Cuba.

"Es triste nuestra realidad pero no nos vamos a callar y a ceder ante tanta mierd...Y aunque pierda mi trabajo y aunque me reduzca a nada,voy a seguir hablando y voy a seguir haciendo lo que hago que no es más que hablar con la verdad", finalizó.

En los días previos a la marcha del 15N, a Yahima Díaz la detuvieron por colocar una rosa blanca en un busto de José Martí en Consolación del Sur, Pinar del Río.

A finales de diciembre fue detenida por la Seguridad, junto al actor Reinier Díaz, mientras se encontraban en un establecimiento privado de la capital pinareña.

"Fueron capturados sin ningún motivo conocido ni razón legal", se denunció en la plataforma Archipiélago.