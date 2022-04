Identifican a uno de los balseros cubanos sobrevivientes de naufragio cerca de Florida

Uno de los seis balseros sobrevivientes del naufragio de una precaria embarcación cerca de Sugar Loaf Key, en los Cayos de Florida, ha sido identificado como Yampier González, de 30 años.

“Lo que se debe sentir estar en esa soledad en medio del mar, es agua y cielo, oscuridad y claridad, sin ver nada más al lado tuyo, y ver a tus amigos que se alejan, a la gente del barrio que fallece y tu ahí, batallando por tu vida. Eso es duro”, dijo Orlando González, hermano de Yampier en declaraciones a Telemundo 51 en las que celebró que su familiar esté vivo a pesar de todo lo que debe haber pasado.

“El mundo se me vino arriba porque imagínate tú… es mi hermano menor, es mi sangre (…) No sé qué tiempo estuvieron en el agua, flotando, sin agarrarte de nada, en la incertidumbre de si te encuentran o no te encuentran”, añadió González, quien recién este lunes se enteró de que su hermano es uno de los sobrevivientes, aunque todavía no ha podido hablar con él.

“Son personas que tienen padre, tienen madre, tienen hijos, desaparecieron de este mundo sin tan siquiera poderse despedir de ellos”, lamentó Orlando González al referirse a esa docena de balseros que también venían en la embarcación y que se encuentran desaparecidos.

El entrevistado relató que su hermano intentó un primer viaje por vía marítima en octubre de 2021 pero fue interceptado por la Guardia Costera y devuelto a la isla.

Orlando cuenta que entonces Yampier le pidió a él ayuda para emprender la travesía a través de Nicaragua, pero dice que él se negó porque no quería que corriera peligro.

“Yo no iba a tener el cargo de conciencia de que a él le pasara algo”, dice González, quien asegura que por eso en este viaje su hermano se tiró al mar sin decirle nada.

“Vamos a luchar ahora por tratar de que se quede aquí y que no lo manden a la guillotina”, añadió el hermano de Yampier, quien dice que la embarcación rústica en que viajaron se hizo en casa de su hermano, en el municipio Boyeros, y que eso podría traerle pésimas consecuencias al joven..

Por lo demás, hasta el momento se conocen pocos detalles de la fatídica travesía que acabó en naufragio, solo que todos eran amigos y residentes en el reparto Trébol, en el habanero municipio Boyeros.

El grupo fue rescatado en la noche del jueves junto a un cadáver. Los sobrevivientes fueron atendidos en un centro médico de los Cayos por síntomas de hipertermia y deshidratación. Actualmente se encuentran bajo custodia de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que continúan investigando el incidente.

Tras el naufragio, la Guardia Costera mantuvo una búsqueda exhaustiva durante dos días, pero en la noche del sábado anunció la suspensión del operativo de rescate.