Daddy Yankee comparte fragmento del tema "Zona del Perreo" con Natti Natasha y Becky G

Daddy Yankee sabe cómo complacer a sus fans y mantenerlos a la espera de su última novedad, y para ello compartió un pedacito del tema “Zona del Perreo”, en el que se une a dos divas del reguetón: Natti Natasha y Becky G.

“Aquí con las que activan lA ZoNA DeL PeRrEo”, escribió el famoso reguetonero puertorriqueño junto a un divertido video que subió a su perfil de Instagram, para promocionar el sencillo que ya tiene más de 12 millones de vistas en Youtube.

En el clip se hace acompañar de las dos artistas, muy felices de colaborar en Leyendaddy, el último disco del intérprete de “Gasolina”, que tras el lanzamiento del álbum y de una gira internacional se retirará definitivamente de los escenarios.

Más de 1,8 millones de seguidores han reaccionado al post, emocionadísimos con la unión de estas estrellas de la música urbana. “Lo mejor que he escuchado en los últimos tiempos, el Daddy siempre la tira durísima”, afirmó un fan.

“Ustedes son lo máximo, se une la experiencia con la juventud y suenan bien rico”; “Me encanta el video, me recuerda a los orígenes de Daddy Yankee con la gasolina”; “Becky G y Natti Natasha están siendo parte de la historia del reguetón mundial”, agregaron otros internautas.

La cantante estadounidense de origen mexicano no desaprovechó el momento y compartió el clip con Daddy Yankee en su propia cuenta de IG, en una publicación que le ha generado millones de vistas y reacciones. “Quiero verlos ya en un concierto”; “Llevo todo el fin de semana bailando con esa canción, los adoro a los tres”; “Perreo del bueno”, comentaron los seguidores de la famosa.

“La zona del perreo” está incluido en el último proyecto discográfico de Daddy Yankee, cuya retirada de los escenarios ha causado muchísimo impacto en el mundo de la música urbana. El propio artista fue el encargado de anunciar su despedida que, eso sí, será con estilo y por todo lo alto, con disco y gira incluidos.

El reguetonero dio la noticia el 20 de marzo último en un video que subió a sus redes sociales. “De esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta, al fin voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo”, aseguró el artista.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.