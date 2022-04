Díaz-Canel cita a Fidel Castro para mostrar disposición a dialogar con EE.UU.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel acudió al fallecido dictador Fidel Castro para mostrar su disposición de dialogar con Estados Unidos.

El dirigente compartió en su cuenta de Twitter una foto del extinto líder comunista, junto a una frase dicha por éste el 5 de abril de 2009, en la que dejaba entrever la posibilidad de sentarse a conversar con su enemigo histórico.

"No es necesario enfatizar lo que siempre Cuba ha dicho: no tememos dialogar con EU. No necesitamos tampoco la confrontación para existir, como piensan algunos tontos; existimos... porque creemos en nuestras ideas y nunca hemos temido dialogar con el adversario", escribió.

La buena voluntad de Díaz-Canel se revela en un momento en que el país atraviesa su peor crisis económica, social y política, con miles de cubanos, sobre todo jóvenes, tratando de emigrar por cualquier vía hacia Estados Unidos u otro país.

Las relaciones entre ambos gobiernos, que se restablecieron con la política de deshielo impulsada por Barack Obama, se deterioraron nuevamente durante la administración de Donald Trump.

La llegada a la Casa Blanca de Joe Biden pareció dar un respiro al régimen castrista, pero tras la represión desatada contra los manifestantes que se echaron a la calle a protestar de manera pacífica, la política hacia Cuba volvió a cambiar.

Hace solo unos días Díaz-Canel culpó a Estados Unidos de la crisis migratoria que atraviesa Cuba, y lo acusó de incumplir su compromiso de otorgar 20,000 visas anuales a cubanos.

"Hay una cantidad de personas que aspiraban a emigrar, que aspiraban a tener visa, que tienen ese sentimiento acumulado, en un momento en que nosotros, hace unos años, ampliamos nuestra Ley Migratoria. Y muchas personas que hoy se convierten en emigrantes ilegales salieron de Cuba en emigración legal", comentó a la prensa estatal.

En esas declaraciones, el dirigente comunista mostró su rechazo a la etiqueta #SOSCuba de Twitter, que se ha convertido en tendencia en la Isla, y dijo que debían viralizarse otras como #SOSEstados Unidos y #SOSMiami, pues los estadounidenses tienen una situación más complicada que los cubanos.

"Yo creo que lo que el mundo debía dar es un #SOSMiami, y un #SOSEstados Unidos, porque si alguien está complicado es Estados Unidos. Si una sociedad es compleja, tiene fracturas, es la mafia cubanoamericana esa que domina intereses políticos en Miami", expresó.