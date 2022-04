Imponen en Guantánamo más de un centenar de sanciones contra ventas de garaje

Autoridades estatales en Guantánamo impusieron 12 sanciones y realizaron 155 llamados de atención a ciudadanos de esa provincia por infringir las normas establecidas por el gobierno cubano para las ventas de garaje.

Xiomara Vegué Quiala, al frente de la Dirección de Inspección y Supervisión en el municipio cabecera de la provincia oriental, dijo que en la ciudad de Guantánamo han proliferado las indisciplinas y violaciones a lo dispuesto para este tipo de ventas.

La directiva señaló al diario oficialista Granma que “se cobran precios abusivos y hasta se revenden bebidas alcohólicas y alimentos adquiridos en la red de tiendas u otras dependencias”. A lo que el periódico acotó que esta modalidad comercial surgió “para incrementar la oferta y no para estimular la reventa y el acaparamiento”, sin hacer mención al desabastecimiento y las carencias de todo tipo existentes en el territorio nacional.

La venta de garajes se ha convertido en una especie de respiro para los cubanos que viven inmersos en la crisis de escasez generalizada en el país, pero es una actividad que no ha estado exenta de ilegalidades.

La Resolución 97 del Ministerio del Comercio, publicada en julio de 2021 en la Gaceta Oficial No. 66, estipula que las personas interesadas en esta actividad no necesitan licencias de cuentapropistas, sin embargo, los artículos a comercializar deben ser de uso doméstico y personal, usados, seminuevos y nuevos; y la venta deberá desarrollarse en garajes, portales y otras áreas residenciales, que no obstruyan el tránsito por aceras y vías.

Pocos días después de su publicación, el Ministerio actualizó las regulaciones y eliminó la solicitud de un permiso por parte de las autoridades facultadas en cada municipio y que era necesario, inicialmente, para poder desarrollar la venta de garaje. También se suprimió un acápite que imponía el pago de una tarifa mínima no superior a los 50 pesos diarios.

No obstante, la problemática existente en Guantánamo no está relacionada con lo que establece la regulación, sino con las violaciones a lo dispuesto en ella, según señala la directiva de Inspección y Supervisión. A esto se añade el hecho de que la proliferación de estos negocios impide a las autoridades tener un control riguroso sobre estos.

“Actualmente es difícil conocer cuántos negocios de este tipo existen, al menos en Guantánamo”, admitió Vegué Quiala.

Según la directiva, también que “hay que ser celosos” en las formas en que se realiza la promoción de los productos, “pues solo se admite anunciar a través de las redes sociales (WhatsApp, Facebook…), los productos en oferta el día previo a la realización de las ventas y hasta finalizar las mismas”.

“La colocación de anuncios en postes, calles, árboles y fachadas de entidades solo se realiza previo acuerdo con la autoridad facultada”, recalcó.

Otra fuente consultada por el diario oficialista, la arquitecta Zulma Ojeda Suárez, señaló que “hay que regular mejor esos negocios y los lugares donde se realizan, porque en la ciudad de Guantánamo, por ejemplo, pululan las ventas en perchas, vitrinas, catres y hasta en el piso, afectando el ornato público y, por demás, violando las ordenanzas”.

Una guantanamera citada por ese medio, Yarileidis Oconor García, opinó que “las ventas de garaje son una opción válida para estos tiempos de escasez, pero sin dudas hay que revisar su funcionamiento, en aras de limpiar de ‘malezas’ esta actividad que llegó para quedarse, y que es normal en todas partes del mundo”.

El texto de Granma habla de las “malezas” que provocan las contravenciones de quienes ejercen esta actividad comercial, pero no habla de otras muchas que tienen que ver con la escasez de medicamentos, alimentos, artículos de aseo y otros productos de primera necesidad en el país y que son responsabilidad directa del gobierno cubano.