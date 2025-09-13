No creerás todo lo que tiene este vendedor ambulante en Cuba: "Lo único que le falta es el nombre de Dollar Tree"

En las calles de Cuba, la creatividad y el ingenio marcan la diferencia para sobrevivir en medio de la crisis. Un vendedor ambulante captado en video mientras recorre un barrio en un triciclo lleno de artículos para el hogar ha generado numerosos comentarios en redes sociales.

El pequeño negocio sobre ruedas ofrece de todo: cubos, escobas, escurridores, recipientes plásticos, ralladores, coladores, bandejas, juegos de cucharas, pinzas, cepillos, platos, palanganas, tazas, envases herméticos e incluso productos de limpieza importados de Asia. Todo un “mini Dollar Tree” rodante, como bromeó un usuario.

Las imágenes, publicadas en TikTok, muestran al comerciante pedaleando bajo el sol con su triciclo cubierto por una lona roja y cargado hasta el límite de mercancía. Los comentarios no tardaron en llegar:

“Lo único que le falta es el nombre de Dollar Tree”, escribió un internauta. “Aquí en el Family Dollar todo eso cuesta un dólar, pero en Cuba vale un ojo de la cara”, respondió otro, destacando la diferencia de precios.

“El pobre vendedor, si lo agarra un inspector le pide papeles y le decomisa hasta el triciclo”, opinó alguien más, recordando las trabas que enfrentan los trabajadores por cuenta propia en la isla.

Otros defendieron su esfuerzo: “Con ese trabajo seguro que es más feliz que muchos que viven aquí. Ese tiene más ganancias que los que hacen Uber y hasta que camioneros en Miami”.

La escena refleja dos caras de la realidad cubana: por un lado, el emprendimiento y la inventiva de quienes se lanzan a la calle para ganarse la vida, y por otro, el riesgo de la represión estatal que persigue a quienes venden sin licencia o fuera del marco legal.

Mientras en Estados Unidos los productos que carga este triciclo se encuentran en tiendas como Dollar Tree o Family Dollar por apenas 1 o 2 dólares, en Cuba suelen venderse a precios que multiplican varias veces su valor original, haciendo de este tipo de comercio ambulante una de las pocas vías para acceder a artículos básicos del hogar.

