Conocido restaurante de comida cubana pasa a manos de corporación culinaria de Miami

El popular restaurante de comida cubana Havana Harry’s, de Coral Gables, fue vendido a una corporación culinaria de Miami.

El local, propiedad de un matrimonio de una cubana y un norteamericano, ofreció durante 27 años lo que sus dueños denominaban recetas de fusión cubana, una fórmula con la que alcanzaron gran éxito.

Según el Nuevo Herald, el inmueble pasó a manos del grupo Centurion Restaurant Group, dueño de los restaurantes Bulla, y Pisco y Nazca, de comida española y peruana, respectivamente.

"A Havana Harry’s le va muy bien y no queremos hacer nada que lo ponga en peligro. No creo que los comensales vean nada diferente, salvo que Arthur y Nieves (los antiguos dueños) no estarán allí", dijo Carlos Centurion.

El empresario, hijo de padre cubano y madre estadounidense, aseguró que mantendrá la esencia del restaurante, aunque hará "pequeños retoques" en las recetas.

También prometió que dejará al actual personal en la sede de 4612 S Le Jeune Rd, aunque planea ampliar Havana Harry’s a otros lugares.

Nieves Feal, la fundadora del negocio, elaboraba un menú que no era el típico de un restaurante cubano. Sus platos tenían la esencia de la cocina de la Isla pero atraían además a norteamericanos como su esposo Arthur Cullen, un empresario de experiencia.

El método les dio resultados. Se convirtieron en un local icónico en Coral Gables que era frecuentado hasta por celebridades como la misma Jennifer López, quien fue descubierta almorzando allí en enero del año pasado.

Foto: Havana Harry’s / Instagram

El Havana Harry’s compartió entonces una foto en su cuenta de Instagram de la cantante y actriz almorzando en una de las mesas al aire libre del local, con el pelo recogido, sin maquillaje y vestida de modo informal.