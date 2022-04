Anuel AA lo vuelve a hacer: Se tatúa el nombre real de su novia, Yailin

Anuel AA y Yailin La Más Viral Foto © Instagram / Anuel AA

Como amante de los tatuajes, Anuel AA tiene una manera de demostrar su amor que nunca le falla a la hora de sorprender a sus parejas: grabarse su nombre en la piel. Al igual que hizo en su día con su ex, Karol G, ahora el puertorriqueño volvió a tatuarse el nombre real de su novia actual, Yailin.

El intérprete de "Dictadura" está atravesando un precioso momento a nivel sentimental junto a la cantante dominicana Yailin, con la que se prometió a principios de año y con la que tiene muchos planes de futuro. Algo que volvió a dejar claro al grabarse de manera permanente su nombre con tinta en su piel.

Un nuevo tatuaje adorna el cuello del reguetonero, donde ahora se encuentra el nombre real de su novia, Georgina. Un grabado que ella misma enseñó a través de un directo de Instagram.

Después de hacerse este tatuaje tan significativo, el cantante estuvo en un concierto de Rauw Alejandro, en el que muchos se percataron de este grabado.

Además, el boricua dejó un mensaje a todos sus haters en las redes sociales anticipándose a las críticas que pueda recibir. "¿Qué sería del género sin mí? ¿Quién sería el malo? ¿A quién van a odiar? ¡Yo nací para esto! Ustedes me van a extrañar cuando yo no esté aquí. Los amo. "El éxito está en que tengo más personas que me aman de los que me odian"", dijo en un post.

Anuel AA y Yailin La Más Viral hicieron pública su relación a comienzos de este año y poco después anunciaron su compromiso. Ahora, la pareja reside en Miami (Florida), donde están dando rienda suelta a su amor a la vez que siguen trabajando en la música. Apenas unos días atrás lanzaron su primera canción juntos, "Si tú me busca".

