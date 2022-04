Influencer colombiana es retenida en aeropuerto de Cuba: "Pensaron que llevaba droga"

Una conocida influencer colombiana fue retenida a su llegada a un aeropuerto de Cuba, porque los agentes de aduana pensaron que llevaba droga en los glúteos.

Yina Calderón, empresaria y antigua protagonista de telenovelas, arribó a la Isla el pasado 12 de abril junto a su hermana y una amiga.

Según denunció la joven en su cuenta de Instagram, fue retenida durante más de cinco horas, pues los oficiales sospechaban que llevaba sustancias alucinógenas camufladas en su cuerpo, concretamente en sus nalgas, donde se ha hecho varias cirugías plásticas.

"Me tocó mostrarle la cicatriz, nos vieron cara de mulas", subrayó.

Yina relató que tras pasar por el primer filtro, le ordenaron que debía pasar por el arco de rayos X.

"Pasé por rayos X y, como ustedes saben que sufrí de los biopolímeros, obvio, me salieron una mano de bolitas en la cola. Esos agentes de una vez pensaron que yo traía droga en la cola y me la montaron. Me dijeron que yo traía droga y yo les expliqué que eran los biopolímeros y me tocó mostrarle la cicatriz", dijo.

La exactriz precisó que el personal del aeropuerto la obligó a quitarse la faja que llevaba puesta para inspeccionarla.

"Imagínense, la faja de marcación. Casi la rompen", cuestionó.

Cuando ella y su hermana pensaron que todo había terminado, otro oficial la llamó y le preguntó si había probado droga.

"Yo le dije que no y volvió a preguntarme qué tenía en la cola (...) Así que si usted sufre de biopolímeros y piensa venir a Cuba, piénselo dos veces", concluyó.

Calderón reconoció que no es la primera vez que pasa por situaciones tan incómodas como esta debido a las cirugías que tiene en su cuerpo.

Lamentó que por su color de pelo y su forma de ser suele ser considerada polémica, pero aseguró que no sería capaz de llevar droga a otro país.

"Que el traguito, que el granizado, que la cosita, pero jamás eso", afirmó.

En 2021 las autoridades cubanas decomisaron más de cuatro toneladas de drogas en distintas operaciones contra el narcotráfico.

Según Héctor González Hernández, segundo jefe de Enfrentamiento Antidroga del DTI, se incautaron 4,162.23 kilogramos de drogas. El 80 por ciento fue marihuana, pero también requisaron cocaína, hachís, crack y cannabinoides sintético.

"Hubo persistencia e intencionalidad de emigrados cubanos y extranjeros de organizar operaciones de introducción de drogas hacia el territorio nacional, para lo cual reacomodaron y diversificaron su actuar en varios escenarios, como la frontera aérea, los envíos postales y las cargas no acompañadas", señaló González.

Las autoridades desarticularon 21 operaciones de intento de entrada de drogas en Cuba por la vía aérea programadas por diferentes escenarios. Hubo pasajeros que intentaron introducir droga dentro de sus cuerpos, en equipaje o en artículos electrodomésticos.