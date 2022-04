Desgarradora respuesta de un padre cubano a la pregunta de su hijo: "¿Por qué te vas, papi?"

Un joven cubano enumeró en un conmovedor texto las razones que dio a su hijo pequeño para explicarle por qué abandona el país.

La respuesta a la pregunta "¿por qué te vas, papi?" resume varias de las necesidades en que viven millones de cubanos en la isla y que los impulsa a intentar alcanzar una vida mejor, incluso poniendo en riesgo su propia vida.

“Mi niño, me voy por que me cansé de buscar en Cuba lo que no te puedo dar. Me voy bajo un millón de peligros para que tengas un futuro mejor. Me voy porque ya ahorita tienes un año y por mucho que quiera no has tenido el juguete que te mereces. ”, escribió en Facebook el internauta Abran Avilés Carballo, residente en el poblado La Sola, en Sierra de Cubitas, Camagüey, según revela su perfil en la citada red social.

“Me voy para que tengas una buena alimentación, para que no comas lo que a ellos le da la gana. Me voy porque tu abuelito está enfermo y aquí no hay un maldito medicamento para calmar el dolor. Me voy para que no tengas que ir a la escuela con la mochila de cuatro años atrás. Me voy para no llorar más por las noches mientras tu duermes”, añadió.

“Me voy, mi niño, como tantos padres que se han ido por la misma razón. Me voy sin querer, pero te amo, mi niño”, concluyó.

La emotiva publicación generó varios comentarios de allegados al joven deseándole suerte en la meta que se ha puesto.

“Mucha suerte, fue la mejor decisión que tomaste en tu vida. Muchas bendiciones, yo también dejé a mi hijo en Cuba y salí para que tenga un futuro mejor y estoy aquí luchando para poder sacarlo adelante”, comentó un internauta.

“A veces nos duele tener que dejarlos, pero la situación que vivimos en Cuba nos obliga”, respondió en los comentarios Avilés Carballo, quien no precisó la forma en que abandonará el país aunque sí que su destino es Estados Unidos..

“Hay que buscar la forma de salir de esta isla cárcel. Esto no hay quien lo aguante ¡Viva Cuba libre!”, dijo también el joven en respuesta a un comentario del activista Lidier Hernández Sotolongo.

Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos en noviembre de 2021, miles de ciudadanos de la isla han viajado a la nación centroamericana para desde ahí iniciar una ruta cruzando países hasta alcanzar la frontera sur de Estados Unidos.

En marzo, más de 32,000 cubanos entraron a Estados Unidos por la frontera con México, una avalancha migratoria que ya superó la de los balseros de 1994, cuando partieron 35,000 personas, y que alcanza los niveles del éxodo del Mariel de 1980, cuando 125,000 cubanos abandonaron la isla.