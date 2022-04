Partido comunista confirma que general Legrá es el nuevo jefe de estado mayor

El partido comunista confirmó -indirectamente- que el general de división Roberto Legrá Sotolongo es el nuevo jefe del Estado Mayor General (EMG), tal y como adelantó CiberCuba hace más de un año; rango que lo posiciona como futuro ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), siempre que la salud acompañe y la muerte de Raúl Castro no altere el predominio actual de jefes militares sobre el presidente Miguel Díaz-Canel y el resto de civiles.

La confirmación de Legrá como jefe del EMG, que ya aparece en la web del MINFAR, pero sigue sin reflejarse en el portal presidencial y en Ecured, saltó este lunes en Granma -periódico del gobernante partido comunista- en una nota que da cuenta de la ceremonia de entrega de la réplica del machete del general dominicano Máximo Gómez Báez, héroe de la independencia de Cuba frente España.

En el año que lleva en el cargo, Legrá Sotolongo, de 67 años, se ha ganado el apodo del "Dóberman" por su eficacia en la vigilancia de Díaz-Canel y la sumisión absoluta a Raúl Castro y Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, a quienes garantiza su seguridad personal y la de sus allegados, y el control de los militares, incluido el Ministerio del Interior, y la cúpula civil, aseguraron a CiberCuba fuentes militares, que exigieron el anonimato.

El ministro de las FAR, Álvaro López Miera, que en diciembre cumplirá 79 años, sufre problemas de salud, que limitan su trabajo diario, pero el jefe de Estado Mayor deberá someterse a un cateterismo, dijeron las fuentes que recordaron como "antes, el jefe de retaguardia era una figura clave y ahora ni se menciona, todo pasa por Luis Alberto (Rodríguez López-Calleja), que no solo controla el GAE, sino también las finanzas y logística de las FAR".

"Legrá tiene problemas vasculares en las piernas y algo en el corazón, y tendrán que ponerle un catéter", indicaron las fuentes, que anunciaron una próxima mudanza del flamante jefe del EMG de su casa de Kholy, donde ha tenido conflictos con vecinos por "abusos de poder", a una mansión en Siboney, en el oeste de La Habana.

Una ex funcionaria del Departamento Militar del Comité Central del partido comunista confirmó el ascenso de Legrá Sotolongo de jefe de Operaciones a la jefatura del Estado Mayor, "desde abril del año pasado, aunque no se informó oficialmente, y pronosticó que los futuros jefes de Estado Mayor y de direcciones del MINFAR "carecerán de la experiencia combativa y excelente preparación de sus antecesores y todos tendrán un bajo perfil político".

La funcionaria jubilada rehusó entrar en especulaciones sobre la posible designación como futuro ministro de las FAR, aunque recordó la "extraña jubilación" del general de cuerpo de ejército Abelardo "Furry" Colomé Ibarra; uno de los favoritos de Raúl Castro y el "pase a la vida civil" de Ulises Rosales del Toro, a quien definió como el "más brillante" de los estrategas militares cubanos, a quien atribuyó la "mayoría de los éxitos" bélicos cubanos en el siglo XX.

Legrá Sotolongo, nacido hace 67 años en Baracoa (Guantánamo), fue electo miembro del Comité Central en el octavo congreso del partido comunista, celebrado en los días posteriores a su designación como jefe del EMG; antes ya era diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y sigue conservando el grado de general de división, aunque su nuevo cargo, asegura un ascenso casi automático a general de cuerpo ejército.

Si el nuevo jefe de Estado Mayor General llegara a ministro de las FAR, sería el primero sin méritos de guerra, pues no pudo combatir en la Sierra Maestra por razones de edad y, aunque fue enviado a Angola, no entró en combate directo; como confirma su biografía en la web del MINFAR: De Jefe de Plana Mayor y Jefe del 84 Grupo Táctico, donde cumplió diferentes acciones combativas relacionadas con, traslado de la técnica hasta Lobito, marchas combativas de Cacenda -Matala, de Matala - Mulundo, de Mulundo - Mucope y de Mulupe - Numbe, reconocimiento y exploración de la región de Vivala y marcha combativa Xoaver – Huambo.

Legrá fue condecorado con las medallas “Combatiente Internacionalista de II Clase”, “Victoria Cuba – RPA”, “Ignacio Agramonte” I, II y III clase, “Combatiente de la Producción y la Defensa”, Columbache de Namibia y las conmemorativas “40, 50 y 60 Aniversario de las FAR”, detalla el MINFAR.

Con el nombramiento de Legrá Sotolongo como jefe del EMG, Cuba sigue teniendo una cúpula militar mayoritariamente blanca, con siete generales blancos, un negro, Ricardo Rigel Tejeda, que se desempeña como jefe del Ejército Oriental, y dos mulatos, Eliecer Alfredo Velázquez Almaguer, jefe del Ejército Juvenil del Trabajo, y el propio Legrá Sotolongo; todos subordinados a tres blancos: Álvaro López Miera, Ramón Espinosa Martín (83), viceministro primero, y Joaquín Quintas Solá (84), vicetitular.

Además de los tres principales jefes, son también blancos los generales Raúl Acosta Gregorich, jefe Ejército Occidental, Andrés González Brito, centro, y los jefes de la Marina, contralmirante Carlos Alfonso Duque Ramos y de la DAAFAR, Antonio Curbelo Sardiñas, quien junto al jefe del EJT, Velázquez Almaguer, son los de menor rango, ostentando los grados de generales de brigada, según la web del MINFAR.

Por nacimiento, cinco altos jefes militares son de la región oriental de Cuba, uno de Artemisa, y La Habana y Villa Clara empatan a dos, cada una, pero con la salvedad que López Miera, habiendo nacido en la capital, se crió y creció en Santiago de Cuba, donde su familia estableció amistad con la de Vilma Espín Guillois.

Desde el inicio del castrismo hasta la fecha, han sido jefes de Estado Mayor: Juan Manuel Márquez Rodríguez (Movimiento 26 de julio), Faustino Pérez Hernández, Camilo Cienfuegos Gorriarán, Sergio del Valle Jiménez, Belarmino Castilla Mas, Diocles Torralba González, Senén Casas Regueiro, Ulises Rosales del Toro y Álvaro López Miera.

El actual Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba es el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que sustituyó, en octubre de 2019, a Raúl Castro, que lo heredó de su hermano Fidel Castro que desempeñó el cargo durante más de medio siglo, desde la fundación del Ejército Rebelde, 2 de diciembre de 1956, hasta el 24 de febrero de 2008.