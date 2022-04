Periodista cubana pregunta el Gobierno si hay algo que celebrar este Primero de Mayo

“Mi madre se levanta todos los días a las 5:30 am para ir a trabajar y llega a las 10 am a su oficina porque no hay guaguas... Si no hay petróleo para ir a trabajar, espero tampoco haya para el 1ero de mayo. ¿Qué hay que celebrar el 1ero de mayo, de verdad?”, expresó.