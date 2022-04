Cubano recupera libertad en EE.UU. tras pasar 32 años preso por un crimen que no cometió

Un cubano que estuvo 32 años preso en Estados Unidos por un crimen que no cometió, salió en libertad el miércoles.

"Lo que voy a hacer hoy es buscar la comida cubana, necesito una comida cubana, la necesito de verdad", dijo sonriente a los medios de prensa a la salida de la oficina del alguacil del Alguacil de San Francisco.

Joaquín Ciria, de 61 años, pasó más de la mitad de su vida entre rejas tras ser hallado culpable del asesinato con un arma de fuego de un amigo suyo, ocurrido en 1990 en la ciudad californiana.

"Lo más duro fue estar privado de libertad cuando sabes que no te lo mereces. El no estar con tu familia, el que mi madre se me muriera en Cuba sin haber tenido la oportunidad de saber que su hijo está libre", dijo entre lágrimas al salir de la cárcel.

Durante todos estos años Ciria ha estado reclamando su inocencia, y salió en libertad gracias a su abogada defensora y al Proyecto de Inocencia del Norte de California, una ONG que trabaja por la liberación de personas condenadas injustamente.

"Hemos ayudado a Joaquín por tres años. Pero durante todos los 32 años Joaquín ha trabajado su caso por su propia persona. Hemos añadido a las cosas que Joaquín ha hecho", afirmó Lanna Sánchez, vocera del proyecto, citada por Telemundo.

El expreso aprovechó la oportunidad de hablar ante la prensa para enviar un mensaje al pueblo de Cuba.

"No se conformen con lo que tienen, conformarse con lo que tienen es seguir en la misma tiranía. Hay que buscar cambios en Cuba. Hay que luchar por esos cambios. Yo luché por 32 años preso, sí yo logré esto, más se puede lograr con los que están libres. Sí se puede lograr una Cuba libre”, aseguró.

En una entrevista posterior a Univisión, el emigrante confesó que fue su fe en Dios lo que lo hizo sobrevivir en prisión.

"Si no te amarras a la fe no lo vas poder hacer, no vas a poder lograr lo que tú sabes que mereces. Esa fe y la convicción de que no importa de que en él me llevara la vida, pero yo tenia que lograr este día", expresó.

Joaquín mostró su alegría por haber podido abrazar a su hijo, que tenía apenas seis semanas de nacido cuando él fue a la cárcel.

"La cosa que más extrañé es poder haberle dado a mi hijo los consejos de un padre, de estar ahí al lado de él. Siendo él mi primer hijo no tuve esa oportunidad. Gracias a la madre de él, que es una gran mujer, una gran amiga, a pesar de que cogimos caminos diferentes, nunca me lo negó, siempre me lo llevó a ver, y lo vi crecer estando yo tras las rejas", dijo.

La Fiscalía de San Francisco reconoció que hubo muchas fallas en este caso, pues aunque nunca hubo evidencias que lo vincularan al tiroteo, los inspectores de la Policía lo acusaron basados en "rumores de la calle" y en el testimonio de George Varela, un joven de 18 años que lo acusó de haber manejado el vehículo en el que huyeron.

Varela fue presionado por los agentes para que testificara en contra de Ciria, a cambio de inmunidad total en el homicidio.

"El juez no escuchó la evidencia de un sospechoso alternativo ni que Ciria tenía una coartada, esto pese a que dos personas estaban disponibles y dispuestas a testificar en su favor", señala el reporte de la Fiscalía presentado el lunes, al que tuvo acceso Univisión.

El Proyecto de Inocencia del Norte de California está luchando ahora para que se declare inocente a Joaquín Ciria y tenga derecho a reclamar una compensación económica de hasta 140 dólares por cada día que estuvo preso injustamente.

De lograrse, el cubano podría cobrar más de 1.6 millones.

"Sea lo que sea, que le recompensen o no, no va a cambiar los años que vivimos con él adentro y nosotros acá afuera. No va a recompensar nada monetario todo lo perdido, especialmente mi hijo que no tiene ningún recuerdo de su padre aquí afuera", indicó Yojana Paiz, la madre del hijo de Joaquín.