Otro preso muere en una cárcel de Cuba por falta de atención médica

Serguey Marrero Faure, recluso de la Prisión Provincial de Guantánamo, falleció este fin de semana por falta de atención médica mientras estaba bajo custodia del régimen cubano, denunció la organización no gubernamental Cubalex.
La muerte de Marrero ocurrió el sábado 11 de octubre, luego de presentar “un cuadro de salud que no fue atendido adecuadamente” en el penal, precisó la fuente.
De acuerdo con los informes recibidos por Cubalex, el prisionero tenía dolor en una pierna y fue llevado al puesto médico de la cárcel, donde le diagnosticaron un trombo, pero no recibió tratamiento. “Poco después, perdió la vida”, reveló la organización en redes sociales.
La familia de Marrero, que lo había visitado días antes de su deceso, aseguró a Cubalex que “se encontraba bien” y exige respuestas a las autoridades.
El comunicado señala que, hasta la fecha, no se ha ofrecido información oficial sobre las circunstancias en que falleció Marrero.
Cubalex ha confirmado 35 fallecimientos de personas privadas de libertad en la isla durante 2025.
La organización, que brinda asesoría legal y defiende los derechos humanos en Cuba, puntualizó que estos casos ponen al descubierto negligencia, falta de atención médica, violencia y ausencia de investigaciones independientes, además de ser una evidencia de las condiciones inhumanas existentes en las cárceles del país.
Advirtió, además, sobre la obligación de las autoridades carcelarias de garantizar la atención médica de manera oportuna y adecuada a todos los reclusos, e investigar con inmediatez las muertes que ocurran dentro del sistema penitenciario.
Las frecuentes muertes de prisioneros en las cárceles cubanas han generado fuertes críticas hacia el régimen de la isla por las condiciones inhumanas en las penales y la negación o demora en la atención médica como mecanismos represivos.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en las cárceles de Cuba
¿Por qué murió Serguey Marrero Faure en una cárcel de Cuba?
Serguey Marrero Faure falleció en la Prisión Provincial de Guantánamo debido a la falta de atención médica. A pesar de presentar un trombo diagnosticado en una pierna, no recibió el tratamiento necesario, lo que llevó a su deceso. Su caso se suma a una serie de muertes en prisiones cubanas que evidencian las condiciones inhumanas y la negligencia en el sistema penitenciario del país.
¿Qué organización denunció la muerte de Serguey Marrero Faure?
La organización Cubalex denunció la muerte de Serguey Marrero Faure. Cubalex es conocida por brindar asesoría legal y defender los derechos humanos en Cuba, documentando casos de negligencia y abuso dentro del sistema penitenciario cubano.
¿Cuáles son las causas más comunes de muerte en las cárceles cubanas?
Las causas más comunes de muerte en las cárceles cubanas incluyen la negación de atención médica, violencia institucional, tortura y condiciones inhumanas como el hacinamiento y la desnutrición. Estas prácticas reflejan un patrón de negligencia y abandono institucional en el sistema penitenciario de la isla.
¿Qué responsabilidad tiene el Estado cubano ante las muertes en prisión?
El Estado cubano tiene la obligación de garantizar la integridad y la atención médica adecuada a todas las personas bajo su custodia. Asimismo, debe investigar de manera independiente y transparente las muertes que ocurren en su sistema penitenciario. Sin embargo, la falta de transparencia y la impunidad predominan en estos casos, según organizaciones de derechos humanos.
