Casi 68 mil cubanos residen legalmente en España

En España residen legalmente 67.967 cubanos, incluidos 431 vips, según cifras del gobierno español y otros 23.500 son irregulares, contabilizados por Organizaciones no gubernamentales, que reparan en el escaso número que solicita y obtiene Asilo político, pese a la dura política de represión que ejerce sobre la población el régimen.

El total de cubanos emigrados y que permanecen en España asciende 188.353, de los que 96.886 ya han logrado la nacionalidad española, otros 67.967 son residentes legales y 23.500 permanecen en situación irregular, incluidos los que tramitan actualmente su legalización, según el anuario del INE y datos de ACNUR y otras entidades humanitarias.

Dentro de los residentes legales, sin haber accedido a la nacionalidad española, aparecen 431 cubanos vips, que no realizan actividad económica alguna, ya que pueden vivir bien sin necesidad de trabajar; amparados en un visado de residencia no lucrativa, que puede llegar a ser permanente y no exige inversiones ni compra de inmuebles, pero facilita la entrada a jubilados de rentas altas.

Pese a las restricciones a las libertades políticas y civiles del castrismo, solo 16 cubanos consiguieron Asilo político, protección subsidiaria o refugio, el año pasado, de un total de 1.600 solicitudes, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), subordinado al Ministerio de Inclusiones, Seguridad Social y Migraciones.

La precariedad económica, el conservar propiedades en la isla y evitar represalias migratorias y contra sus familiares que quedaron atrás, obligan a muchos cubanos a consagrarse a trabajar, evitando inmiscuirse en asuntos "políticos", aunque esa tendencia ha cambiado a partir del 11J, según el criterio de organizaciones anticastristas en España, que ahora se sienten "más acompañadas" en sus actos y denuncias contra la dictadura castrista.

Pese a la apatía política de muchos emigrados, el gobierno cubano es de los pocos latinoamericanos que se niega -desde hace 15 años- a suscribir el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), que permitiría, a la hora de calcular la cuota de jubilación, sumar los años de cotización en Cuba y España, favoreciendo el estatus económico de sus emigrados.

La negativa de La Habana impide a muchos emigrados lograr una pensión contributiva, al no poder acreditar el mínimo de años cotizados; teniendo que acogerse a una jubilación no contributiva, fijada en 421,40 euros mensuales, que puede incrementarse a partir del número de convivientes que dependan económicamente del beneficiario, pero que en ningún caso resulta suficiente para vivir decorosamente en España.

En 2019, el Defensor del Pueblo en España, en respuesta a un cubano residente, aseguró que el gobierno cubano se niega a firmar el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, pese al reiterado interés del ejecutivo español en firmar dicho acuerdo.

“A decir verdad, todo el que regresa al país habiendo adquirido el derecho a la Seguridad Social recibe de inmediato su prestación, solo debe realizar los trámites establecidos y no habrá dificultad alguna. Sobre el convenio (Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social) no tengo elementos para responder esta parte”, declaró la funcionaria cubana Carmen Rosa González Leyva, a una revista especializada, en 2012.

La vía mayoritaria de acceso de cubanos a España es el matrimonio con ciudadanos de la Unión Europea, el 60% del total de residentes, con predominio de mujeres casadas con hombres españoles, según datos oficiales, que aun no informan sobre regularizaciones mediante bodas y/o parejas de hecho entre extranjeros y españoles del mismo sexo.

En el ámbito laboral, 67.779 cubanos son trabajadores por cuenta ajena (empleados) y 188 trabajan como autónomos (por cuenta propia) y casi 400 accedieron a una autorización especial dirigida a inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, formación e investigación, desarrollo e innovación.

Expertos en Migraciones consideran "privilegiados" a los cubanos porque son, por detrás de Venezuela y Colombia, los migrantes que más rápido se nacionalizan, a partir de su condición de hijos o nietos de un español de origen y siendo una de las comunidades extranjeras con más relación histórica y antigüedad en España, sobre todo, a partir de 1959.

Paradójicamente, coincidiendo con la estancia de Barack Obama en la Casa Blanca, se produjeron los años picos de residentes cubanos en España, en 2009, residían legalmente 100.451 y en 2013, 124.812; muchos de los cuales reemigraron a Estados Unidos, debido a la crisis económica que golpeó a España en ese período.

Los cubanos censados ocupan el lugar 20 por nacionalidades residentes en España, superados ampliamente por Marruecos, Rumanía, Gran Bretaña o Colombia, que copan los primeros puestos de los casi cinco millones y medio de extranjeros que residen legalmente en España.